Finlandiya ile Rusya arasındaki tren seferleri askıya alındı - Haberler

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Finlandiya ile Rusya arasındaki tren seferleri askıya alındı

AA - Yakup Yılmaz - Güncel
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Finlandiya'nın başkenti Helsinki ile Rusya'nın başkenti Moskova arasında St. Petersburg bağlantılı tren seferleri bugünden itibaren durduruldu.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki ile Rusya'nın başkenti Moskova arasında St. Petersburg bağlantılı tren seferleri bugünden itibaren durduruldu. Finlandiya devlet şirketi olan VR, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'ya tren seferlerini durdurma kararı aldı.

Finlandiya ile Rusya arasındaki tren seferleri askıya alındı

Finlandiya ile Rusya arasındaki tren seferleri askıya alındı

Finlandiya ile Rusya arasındaki tren seferleri askıya alındı

AA / Yakup Yılmaz - Güncel

Finlandiya, Petersburg, Moskova, Rusya, Güncel, Haberler

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