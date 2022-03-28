Finlandiya ile Rusya arasındaki tren seferleri askıya alındı

Finlandiya'nın başkenti Helsinki ile Rusya'nın başkenti Moskova arasında St. Petersburg bağlantılı tren seferleri bugünden itibaren durduruldu. Finlandiya devlet şirketi olan VR, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'ya tren seferlerini durdurma kararı aldı.