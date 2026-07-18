Finlandiya Körfezi'nin doğusu, güvenlik nedeniyle geçici olarak deniz ve hava trafiğine kapatıldı
Finlandiya Savunma Kuvvetleri, Ukrayna-Rusya savaşı kapsamındaki İHA saldırılarından etkilenmemek için Finlandiya Körfezi'nin doğusunda hava ve deniz trafiğini geçici olarak kısıtladı. Bölgede savaş uçaklarının havalandığı bildirildi.
Finlandiya Savunma Kuvvetleri, Finlandiya Körfezi'nin doğusunda güvenlik nedeniyle hava ve deniz trafiğinin bir süreliğine kısıtlandığını duyurdu.
Finlandiya Savunma Kuvvetleri'nin ABD merkezli X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Finlandiya Körfezi'nin doğusunda hava trafiğinde sabah saatlerinde güvenlik endişesi nedeniyle kısıtlama uygulandığı belirtildi.
Ülkeye insansız hava aracı (İHA) girişinin tespit edilmediği aktarılan açıklamada, uygulanan kısıtlamayla mücadele yeteneğinin güvence altına alınmasının amaçlandığı kaydedildi.
Açıklamada, Finlandiya Körfezi'nin doğusundaki deniz trafiğinin de bir süre kısıtlandığı, Ukrayna- Rusya Savaşı kapsamındaki İHA saldırılarından Finlandiya'nın olabildiğince az etkilenmesinin hedeflendiği ifade edildi.
Finlandiya'da yayın yapan YLE de kısıtlamanın uygulandığı bölgede savaş uçaklarının havalandığı bilgisini paylaştı.