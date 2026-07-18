Haberler

Finlandiya Körfezi'nin doğusu, güvenlik nedeniyle geçici olarak deniz ve hava trafiğine kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Finlandiya Savunma Kuvvetleri, Ukrayna-Rusya savaşı kapsamındaki İHA saldırılarından etkilenmemek için Finlandiya Körfezi'nin doğusunda hava ve deniz trafiğini geçici olarak kısıtladı. Bölgede savaş uçaklarının havalandığı bildirildi.

Finlandiya Savunma Kuvvetleri, Finlandiya Körfezi'nin doğusunda güvenlik nedeniyle hava ve deniz trafiğinin bir süreliğine kısıtlandığını duyurdu.

Finlandiya Savunma Kuvvetleri'nin ABD merkezli X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Finlandiya Körfezi'nin doğusunda hava trafiğinde sabah saatlerinde güvenlik endişesi nedeniyle kısıtlama uygulandığı belirtildi.

Ülkeye insansız hava aracı (İHA) girişinin tespit edilmediği aktarılan açıklamada, uygulanan kısıtlamayla mücadele yeteneğinin güvence altına alınmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Finlandiya Körfezi'nin doğusundaki deniz trafiğinin de bir süre kısıtlandığı, Ukrayna- Rusya Savaşı kapsamındaki İHA saldırılarından Finlandiya'nın olabildiğince az etkilenmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Finlandiya'da yayın yapan YLE de kısıtlamanın uygulandığı bölgede savaş uçaklarının havalandığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Lejla Bıogradlıja Aksan
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Türk dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz

Vatandaş şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı

Yaşı: 72! Yakalanınca sinirlendi

Dehşete düşüren anlar: Sokak köpekleri 10 yaşındaki çocuğu parçalıyordu

10 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı

20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı

20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı! Her sözü ayrı olay
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı

e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Mahmut Orhan iç çamaşırı tezgahını sahneye çevirdi! Alaçatı'da görülmemiş anlar

İç çamaşırı tezgahını sahneye çevirdi