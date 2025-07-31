Finlandiya'da Yılın İlk Yarısında 1374 Yabancı Sınır Dışı Edildi

Finlandiya'da yılın ilk yarısında 1374 yabancının sınır dışı edildiği ve bu rakamın geçen yılın aynı döneminden yüzde 32 fazla olduğu belirtildi.

Finlandiya'da yayın yapan YLE haber ajansının Ulusal Polis Kurulunun verilerine yer verdiği haberinde, polisin Ocak-Haziran 2025'te 1374 yabancıyı Finlandiya'dan sınır dışı ettiği aktarıldı.

Yılın ilk yarısında Finlandiya'dan sınır dışı edilenlerin sayısının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 32 arttığına dikkati çekilen haberde, artışın göç kontrol faaliyetlerinin bir sonucu olduğu ifade edildi.

Sınır dışı edilenlerin daha çok Estonya ve Romanya'dan olduğu kaydedilen haberde, bu kişilerden kaçının suç veya oturma izninin sona ermesi nedeniyle ülkeden ayrıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Haberde, göç kontrol faaliyetlerinin artırılmasının Başbakan Petteri Orpo hükümetinin hedeflerinden birisi olduğu kaydedildi.