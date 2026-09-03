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Finlandiya'da Avrupa'nın en büyük sivil savunma tatbikatı

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Finlandiya'nın doğusundaki Kuopio kentinde 2 binden fazla kişi kriz durumlarında kullanılmak üzere yapılan sığınakta sivil savunma tatbikatına katıldı.

Finlandiya'nın doğusundaki Kuopio kentinde 2 binden fazla kişi kriz durumlarında kullanılmak üzere yapılan sığınakta sivil savunma tatbikatına katıldı.

Finlandiya'nın kamu yayın kuruluşu Yle'nin haberinde, Kuopio'da spor ve etkinlik merkezi olarak kullanılan ancak kriz durumlarında sığınak işlevi gören alanda dün 2 binden fazla kişinin katılımıyla İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en büyük sivil savunma tatbikatlarından birisinin yapıldığı belirtildi.

Kritik altyapının zarar gördüğü ve askeri tehdidin arttığı bir senaryo çerçevesinde sığınağa getirilen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanamayacağının test edildiği tatbikatta, tuvalet ve yatak sayısının az olduğu, sığınaktaki hava akımının da saatler geçtikçe ağırlaştığı ifade edildi.

Kuzey Savo Kurtarma Departmanı ve Kuopio Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatın 2 saat sürdüğü aktarıldı.

Yle, Finlandiya'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından sivil savunma ve kriz hazırlıklarına büyük önem verdiğine vurgu yaptı.

Haberde, Kuopio'daki sığınağın 7 bin kişilik olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: AA
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