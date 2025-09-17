Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, İsrail'in Gazze Saldırısını Kınadı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İsrail ordusunun Gazze kentine başlattığı kara saldırılarını kınayarak, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Stubb, Letonya'nın başkenti Riga'daki resmi temasları kapsamında mevkidaşı Edgars Rinkevics ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki askeri saldırılarını genişletmesine tepki gösteren Stubb, "Finlandiya olarak İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara saldırılarını kınıyoruz. Bunlar uluslararası hukuk ve normlara aykırıdır. Uluslararası toplum durumu kontrol altına almayı başaramadı." dedi.

Bu arada Stubb, daha önce yaptığı açıklamada, hükümetin kendisine Filistin Devleti'nin tanınması yönünde bir öneriyle gelmesi halinde bunu kabul etmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

İsrail ordusu, Gazze'ye kara saldırıları başlattığını duyurmuştu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını bildirmişti.