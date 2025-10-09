Haberler

Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın Yanında Gözaltına Alınan Muhabir Olayı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'a, İsrail'den silah alımının uygunluğu hakkında soru soran muhabir, polisin müdahalesiyle gözaltına alındı. Muhabirin sorusunu sorması sonrası yaşananlar sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'a, "Uluslararası mahkemeler tarafından soykırım suçu işlediği ortaya konan İsrail'den silah satın almak uygun mu?" sorusunu yönelten muhabir gözaltına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir etkinliğin çıkışında Cumhurbaşkanı Stubb'a bir muhabirin, "Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından soykırım suçu işlediği ortaya konan İsrail'den Finlandiya'nın silah satın almaya devam etmesi uygun mu?" sorusunu yönelttiği görülüyor.

Stubb'ın soruya cevap vermeyerek aracına binmesi üzerine muhabir, "Görüyorsunuz, Cumhurbaşkanımız yorum yapmak istemedi." ifadesini kullandı.

Alanda bulunan bir polisin, "Bunun üzerine hapse girebilirsiniz." sözü üzerine muhabir de "Ben gösteri yapmıyorum." şeklinde karşılık verdi.

Görüntülerde, muhabirin polis eşliğinde alandan uzaklaştırıldığı görülürken sosyal medyadaki görüntüde, muhabirin "polise karşı geldiği" gerekçesiyle gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
