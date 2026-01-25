Haberler

Finlandiya Başbakanı Orpo Resmi Ziyaret İçin Çin'de

Güncelleme:
Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, 25 Ocak 2026 tarihinde resmi ziyaret için Çin'in başkenti Pekin'e geldi. Ziyaretin çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

BEİJİNG, 25 Ocak (Xinhua) -- Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo (ortada) resmi ziyarette bulunmak üzere Çin'in başkent Beijing'e geldi, 25 Ocak 2026.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo pazar günü resmi ziyarette bulunmak üzere Çin'in başkenti Beijing'e geldi. Ziyaretin çarşamba gününe kadar süreceği belirtildi. (Fotoğraf: Dai Tianfang/Xinhua)

