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Sıcak ve kuru havalarda orman yangını tehlikesine dikkat çekildi

Sıcak ve kuru havalarda orman yangını tehlikesine dikkat çekildi
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Finike Orman İşletme Müdürü Ömer Avcı, sıcak ve kurak havanın orman yangını riskini artırdığı uyarısında bulundu. Vatandaşlara ateş yakmamaları, izmarit ve yanıcı atıkları doğaya bırakmamaları çağrısı yapan Avcı, yangın riskinin yüksek olduğu saatlerde tarımsal faaliyetlerin ertelenmesini ve şüpheli durumların yetkililere bildirilmesini istedi.

Finike Orman İşletme Müdürü Ömer Avcı, vatandaşları sıcak ve kuru havalarda orman yangınları riskine çağrı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Avcı, yaptığı açıklamada, ormanların en önemli emanet olduğunu belirterek, etkili olan sıcak ve kurak havanın yangın riskini artırdığını dile getirdi.

Küçük bir dikkatsizlik ve ihmal sonucu meydana gelen kıvılcımın, binlerce ağacın, canlıların ve doğal güzelliklerin yok olmasına neden olabileceğini belirten Avcı, şunları kaydetti:

"Lütfen ormana yakın alanlarda ateş yakmayalım, yanan ateşi söndürelim, izmarit, cam ve yanıcı atıkları doğaya bırakmayalım. Yangın riskinin en yüksek olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında ormana yakın alanlarda tarımsal faaliyetlerimizi mümkün olduğunca erteleyelim. Şüpheli bir durum gördüğümüzde hemen yetkililere bildirelim. Ormanlarımızı, doğamızı ve geleceğimizi korumak hepimizin sorumluluğudur. Yangına sebep olmayalım, duyarlı olalım."

Kaynak: AA / Ali Karataç
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