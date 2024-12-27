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Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Turunçova Mahallesi'ni Ziyaret Etti

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Kaymakam Musa Kazım Çelik, Turunçova Mahallesi'nde halka hizmet vermek amacıyla mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyerek esnafı ziyaret etti.

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Turunçova Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

İlçeye atandığı günden bu yana sürekli olarak mahalleleri gezerek halkının taleplerini yerinde inceleyen Kaymakam Çelik, son olarak Turunçova Mahallesi'ni ziyaret etti.

Çelik, ziyaretinde yaptığı konuşmada, devletin temsilcileri olarak hizmet etmeye geldiklerini ifade ederek, "Devlet ile millet arasında köprü vazifesi görmekteyiz. Siz isteyeceksiniz devlet size destek olacak." diye konuştu.

Turunçova'nın genel durumu hakkında vatandaşlardan bilgi alarak sorunlarını dinleyen Çelik, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
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