Finike Festivali'nde Ceza Rüzgarı

Antalya'da bu yıl 35'inci düzenlenen "Finike Festivali ve Kabotaj Bayramı Şenlikleri"nin ikinci gününde Türk rap müziği sanatçısı Ceza sahne aldı.

Festival ve şenlikler, ilçede çeşitli programlarla devam ediyor. "35. Finike Festivali ve Kabotaj Bayramı Şenlikleri" kapsamın sanatçısı Ceza kent meydanında hayranlarıyla buluştu.

İlçe Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, festivalin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, etkinliklerin Finike Limanı'nda Kabotaj Bayramı etkinlikleriyle süreceğini ifade etti.

Geyikçi, festivalin kapanışında sanatçı Candan Erçetin'in konser vereceğini belirtti.