Antalya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.
Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 07 ACF 078 plakalı otomobil ile 33 BBG 003 plakalı otomobil Tır Parkı mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, Ahmet Demir (63), Mikail Tunç (21), Süleyman Ünver (46), Ferit Şahin (24), Mehmet Can Öztürk (16) ve Eray Kandemir (23) yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ali Karataç