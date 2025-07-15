Finike'de Su Altı Temizliği Etkinliği Düzenlendi

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Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen su altı temizliği etkinliğinde, gönüllü dalgıçlar deniz dibinde biriken atıkları topladı. Kaymakam Musa Kazım Çelik, çevre bilinci için halkı duyarlı olmaya çağırdı.

Antalya'nın Finike ilçesinde su altı temizliği etkinliği düzenlendi.

Finike Kaymakamlığınca Finike Dalış Merkezi koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Rotasızlar Grubu Başkanı Cem Atakan, dalış eğitmeni Fevzi Biçer ile gönüllü ekip, dalarak deniz dibinde biriken atıkları topladı.

Kaymakam Musa Kazım Çelik, çevre ve deniz temizliğine dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Vatandaşlara da duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulunan Çelik, "Denizlerimizi ve çevremizi hep birlikte koruyalım, gelecek kuşaklara temiz bir dünya bırakalım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
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