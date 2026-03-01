Haberler

Finike'de siber suçlara karşı "farkındalık" çalışmaları yapıldı

Finike'de siber suçlara karşı 'farkındalık' çalışmaları yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı, siber suçlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığı çalışmalarda, meslek yüksekokulu öğrencilerine dijital dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgiler verdi. İlçede broşürler dağıtıldı ve afişler asıldı.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber suçlara karşı "farkındalık" çalışmaları yapıldı.

Finike Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Atakan, Finike Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya gelerek dijital dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarılarda bulundu.

Atakan, seminerde IBAN tuzağı, sanal kumar, SMS dolandırıcılığının oluşturacağı olumsuzluklara karşı da bilgi verdi.

Ayrıca, proje kapsamında ilçede işlek noktalarda broşürler dağıtıldı, afişler asıldı.

Çalışmaların amacının siber suçların işlenmeden önlenmesini sağlayacak toplumsal bilinci oluşturmak olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Ali Karataç
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü

İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran en önemli kozunu oynadı
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısından sonra gözler Çin'e çevrilmişti! İlk tepki geldi

Ne diyecekleri merak ediliyordu! Tepkileri bir tarafı memnun etmeyecek
Irak da karıştı! Şiiler Yeşil Bölge'ye akın etti, polis sert müdahale etti

Irak da karıştı! Şiiler Yeşil Bölge'ye akın etti
Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları

Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran en önemli kozunu oynadı
Fas'ta ABD ve İsrail karşıtı gösterilere müdahale edildi

Müslüman ülkede ABD ve İsrail karşıtı gösterilere izin yok
Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar

Halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar