Finike'de Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi
Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri, Hasyurt Ortaokulu'ndaki öğrencilere trafik kurallarını anlattı. Eğitimde emniyet kemeri kullanımı, yaya geçişleri ve okul servislerine biniş-iniş gibi konular ele alındı.
Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi.
Finike İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Hasyurt Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik trafik bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi.
Etkinlik kapsamında öğrencilere genel trafik kuralları, okul servislerine biniş ve iniş kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemi, trafikte görünürlük, saygı ve kurallara uyum, yaya ve okul geçişlerinde doğru hareket konularında bilgiler verildi.
Bilgilendirmenin ardından öğrencilere broşür dağıtıldı.