Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan YPG'ye operasyon sinyali: Ya Şam ya biz adım atarız

Bakan Fidan beklenen harekatın sinyalini verdi
Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var

Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var
Düşük faizli konut kredisi gelmeden fiyatlar artmaya başladı

Şu fırsatçılığa bakar mısınız? Aynı gün fiyatı 500 bin TL yükseldi
İstanbul'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Uzmanların peş peşe uyarıları sonrası İstanbul'da korkutan deprem

Finike'de Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Finike'de Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri, Hasyurt Ortaokulu'ndaki öğrencilere trafik kurallarını anlattı. Eğitimde emniyet kemeri kullanımı, yaya geçişleri ve okul servislerine biniş-iniş gibi konular ele alındı.

Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Finike İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Hasyurt Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik trafik bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında öğrencilere genel trafik kuralları, okul servislerine biniş ve iniş kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemi, trafikte görünürlük, saygı ve kurallara uyum, yaya ve okul geçişlerinde doğru hareket konularında bilgiler verildi.

Bilgilendirmenin ardından öğrencilere broşür dağıtıldı.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
img

Ece Erken zayıflama sırrını açıkladı!
img

Bakan Fidan'dan net mesaj: Hikayemiz yeni başlıyor
img

"Konsantrasyonumu bozuyor" dedi, yolcuların hepsine yasakladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

Bir belediyeye daha kayyum iddiası! Eş başkanlar gözaltına alındı
Gazzeliler için 'Hepsini öldürün' diyordu, şimdi yanan evi için ağlıyor

"Gazzelileri öldürün" diyordu, acınacak hale geldi
Ofisteki yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı

Yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı
Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı

Uzun süre sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağıyor
Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti

Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti
Polat Alemdar rolüyle tanınan Necati Şaşmaz Mekke'de görüntülendi

Mekke'de görüntülenen ünlü ismi tanıdınız mı?

Son Dakika Haberleri

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ | AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Uzak Şehir 9. bölüm ne zaman yayınlanacak? BUGÜN MAÇ VAR MI? 11 Ocak Cumartesi bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 10 Ocak Kızılcık Şerbeti 83. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! BUGÜN MAÇ VAR MI? 10 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? 11 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 10 Ocak Yalı Çapkını 90. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne ba 2025-MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru son tarih ne zaman, MSÜ başvuru nasıl yapılır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.