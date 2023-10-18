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Finike'de Nar Hasadı Başladı

Antalya'nın Finike ilçesinde nar hasadı başladı. Kaymakam Musa Kazım Çelik, nar üretiminin yapıldığı Yalnız Mahallesi'nde üreticileri ziyaret etti. Portakal ile anılan Finike'nin nar yetiştiriciliği konusunda da önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Çelik, ilçede nar hasadının da başladığını kaydetti. Çelik, üreticilere bereketli bir sezon diledi.