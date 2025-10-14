Haberler

Finike'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Antalya'nın Finike ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü 16 yaşındaki Mehmet Mustafa Bekar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

İ.E.Ç. idaresindeki 07 TAF 30 plakalı otomobil, Finike-Kumluca kara yolu Hasyurt Kavşağı'nda, Mehmet Mustafa Bekar'ın (16) kullandığı 07 CCL 071 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Bekar, kaldırıldığı Finike Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bekar'ın, motosiklet tamircisinde çırak olarak çalıştığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
