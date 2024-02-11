19 yaşındaki inşaat işçisi 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
Antalya'nın Finike ilçesinde çalıştığı inşaatın 6. katından düşen 19 yaşındaki işçi Yusuf Sami Şahin hayatını kaybetti. Şahin'in düşme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Antalya'nın Finike ilçesinde çalıştığı inşaatın 6. katından düşen Yusuf Sami Şahin hayatını kaybetti. İşçinin düşme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İSKELE DEMİRİ PAÇASINA TAKILINCA DENGESİNİ KAYBETTİ
Finike'nin Hasyurt Mahallesi'nde dün saat 15.00 sularında meydana gelen olayda, işçi Yusuf Sami Şahin, çalıştığı inşaatın 6. katından iskele demirini aşağı atmak istedi. İddiaya göre iskele demiri paçasına takılan ve dengesini kaybeden Yusuf Sami Şahin, aşağı düştü.
DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahale ettiği Yusuf Sami Şahin, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Yusuf Sami Şahin'in düşme anı güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı.