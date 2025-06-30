Finike'de Eğlence Merkezlerine Yönelik Asayiş Uygulaması

Finike'de Eğlence Merkezlerine Yönelik Asayiş Uygulaması
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Finike İlçe Jandarma Komutanlığı, eğlence merkezlerinde güvenlik uygulaması gerçekleştirerek kaçak alkol, tabanca ve av tüfeği gibi suç unsurlarını ele geçirdi.

Finike İlçe Jandarma Komutanlığınca eğlence merkezlerine yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde eğlence merkezlerine yönelik uygulamada genel kamu düzeni ile emniyet ve asayiş bakımından sakınca oluşturabilecek suç unsurlarını tespit etmek amacıyla çalışma yapıldı.

Eğlence merkezlerindeki şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 av tüfeği, 10 litre kaçak alkol, muşta ve balta ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
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