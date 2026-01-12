Antalya'da dereye plastik atık döken kamyon sürücüsü hakkında işlem başlatıldı
Antalya'nın Finike ilçesinde, dere kenarına plastik atık döktüğü tespit edilen kamyon sürücüsü hakkında çevreyi kasten kirletme suçlamasıyla adli tahkikat başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Yazır Mahallesi'nde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, M.A.T'nin kullandığı kamyonla dere kenarına plastik atık döktüğü belirlendi.
Jandarma ekiplerince tespit edilen olayla ilgili olarak, Türk Ceza Kanunu'nun 181. maddesi kapsamında (çevreyi kasten kirletme) Finike Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.
