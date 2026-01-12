Haberler

Antalya'da dereye plastik atık döken kamyon sürücüsü hakkında işlem başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Finike ilçesinde, dere kenarına plastik atık döktüğü tespit edilen kamyon sürücüsü hakkında çevreyi kasten kirletme suçlamasıyla adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Finike ilçesinde dere kenarına plastik atık döktüğü tespit edilen kamyon sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Yazır Mahallesi'nde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, M.A.T'nin kullandığı kamyonla dere kenarına plastik atık döktüğü belirlendi.

Jandarma ekiplerince tespit edilen olayla ilgili olarak, Türk Ceza Kanunu'nun 181. maddesi kapsamında (çevreyi kasten kirletme) Finike Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Volkan'dan Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
4 yıldız oyuncu da kadroya eklenmedi! Galatasaray'ın Fethiyespor maçı kafilesi belli oldu

İşte kamp kadrosu! 4 yıldız oyuncu da Fethiye'ye götürülmedi
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Fenerbahçeli taraftarlara transfer müjdesi

''Onlar da gelecek'' diyerek transferde büyük müjdeyi verdi
Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Volkan'dan Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
28 yaşındaki Esra boğularak öldürüldü, şüphelileri duyan şaşırıyor

28 yaşındaki Esra boğularak öldürüldü, şüphelileri duyan şaşırıyor
Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş

Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş