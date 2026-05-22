Finike'de deniz dip temizliği yapıldı

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında Finike Balıkçı Barınağı’nda deniz dip temizliği yapıldı. Kaymakam Çelik, sürdürülebilir çevre bilinciyle mavi vatanı korumayı hedeflediklerini belirtti.

Finike ilçesinde "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi" kapsamında "deniz dip temizliği" etkinliği gerçekleştirildi.

"Antalya'da deniz hep temiz" sloganıyla Finike Balıkçı Barınağı'ndaki programa, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Finike Dalış Merkezi, Rotasızlar ekipleri ile gönüllü dalgıçlar katıldı.

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, etkinlikte yaptığı açıklamada, Antalya Valiliği himayesinde hayata geçirilen "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi" kapsamındaki programda denizden çıkarılan atıkların, Finike Belediyesi temizlik ekibi tarafından alındığını belirtti.

Sürdürülebilir çevre bilinciyle farkındalık oluşturup "mavi vatanı" korumayı hedeflediklerini vurgulayan Çelik, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ali Karataç
