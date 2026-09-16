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Finike'de 19 Eylül Gaziler Günü programı düzenlendi

Finike'de 19 Eylül Gaziler Günü programı düzenlendi
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Finike Belediyesi'nin 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla organize ettiği etkinlikte şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi.

Finike Belediyesi'nin 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla organize ettiği etkinlikte şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi.

Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, programda yaptığı konuşmada, vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna fedakarlık gösteren şehitleri rahmet ve minnetle andığını, gazilere ise şükranlarını sunduğunu söyledi.

Vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna nice can veren şehitler ve gaziler bulunduğunu ifade eden Geyikçi, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve gazilerimiz, milletimizin baş tacıdır. Bugün burada sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir onur duyuyorum. Şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmadan, onların emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmasının ardından Geyikçi, gaziler ve şehit yakınlarıyla bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi.

Kaynak: AA
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