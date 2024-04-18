Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'ye muhtarlar ziyaretinde bulundu

Finike Belediye Başkanlığı görevine ikinci kez seçilen Mustafa Geyikçi'ye muhtarlar "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

İlçe yeni seçilen ve koltuklarını koruyan mahalle muhtarları birlikte Finike Belediye Başkanlığına ikinci kez seçilen Mustafa Geyikçi'yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Geyikçi, "Öncelikle yeni seçilen ve önceki muhtarlar arkadaşlarımıza ziyaretleri için çok teşekkür ederim. Nazik ziyaretleri bizleri onurlandırmıştır. 5 yıl boyunca dün olduğu gibi bugün de işbirliği içinde daha güzel bir Finike için çalışacağımız. Muhtarlarımıza görevleri başında başarılar diliyorum." diye konuştu.