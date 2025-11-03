FinFest 2025: Türkiye ve Finlandiya'dan Eğitimde Yeni Bir Model

(ANKARA) - Bu yıl ilki Ankara'da düzenlenen FinFest 2025'te konuşan Angry Birds oyununun yaratıcısı ve eğitim teknolojileri yatırımcısı Peter Vesterbacka, Türk–Fin eğitim modelinin inşası üzerine değerlendirmelerde bulundu. Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim alanındaki vizyonuna değinen Vesterbacka, "Atatürk, Finlandiya'nın eğitim çalışmalarını yakından takip etmişti. 100 yıl önce başlattığı o vizyoner reformların ruhunu yaşatmak hepimizin görevi. Belki de en büyük ortak misyonumuz, Atatürk'ü yeniden gururlandırmak olacaktır" ifadelerini kullandı.

Dünyada eğitim sistemleri 21'inci yüzyılın hızla değişen koşullarına uyum sağlamak için yeniden şekilleniyor. Ezberci yaklaşımlardan uzak, yaratıcılığı ve eşitliği merkeze alan modeller öne çıkarken, bu dönüşümün öncü ülkelerinden biri olan Finlandiya, birikimini Türkiye'nin dinamik eğitim ortamıyla buluşturuyor. Bu kapsamda Finlandiya'nın Türkiye'deki ilk ve tek eğitim zirvesi FinFest 2025, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin desteğiyle, N.E.T. Akademi yürütücülüğünde Başkent'te başladı.

FinFest kapsamında düzenlenen etkinlikte, Finlandiya'nın küresel çapta tanınan girişimcisi, Angry Birds'ün yaratıcısı ve Slush'ın kurucusu Peter Vesterbacka da konuşma yaptı. Finlandiya eğitim sisteminin başarısının ardındaki temel ilkelerini paylaşan eğitim teknolojileri yatırımcısı Vesterbacka, Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzyıl önceki vizyonuna dikkati çekti. "Atatürk, Finlandiya eğitim sistemini yakından takip etmiş ve Türkiye'nin eğitim devriminde bu modelden ilham almıştır" diyen Vesterbacka, iki ülke arasında 100 yılı aşan dostluk ve ortak değerlere vurgu yaptı.

Vesterbacka, Finlandiya ve Türkiye'nin ortak tarihsel bağlarının eğitim alanında yeniden canlandırılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"100 yıl önce başlattığı o vizyoner reformların ruhunu yaşatmak hepimizin görevi"

"Bugün burada olmak benim için çok anlamlı. Çünkü Türkiye ile Finlandiya arasında çok özel bir ilişki var. Ülkenizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Finlandiya'nın eğitim çalışmalarını yakından takip etmişti. 100 yıl önce başlattığı o vizyoner reformların ruhunu yaşatmak hepimizin görevi. Belki de en büyük ortak misyonumuz, Atatürk'ü yeniden gururlandırmak olacaktır."

Finlandiya'nın art arda sekiz yıl boyunca dünyanın en mutlu ülkesi seçildiğini hatırlatan Vesterbacka, bu başarının merkezinde öğretmenlere verilen değer olduğunu söyledi. Vesterbacka sözlerini, şöyle tamamladı:

"Özgürlüğünüz yoksa hiçbir şeyiniz yoktur"

"Özgürlüğünüz yoksa hiçbir şeyiniz yoktur. Bilim, 'Neden' diye sormaktan, sorgulamaktan doğar. Finlandiya'da öğretmenlik en saygı duyulan ve en çok tercih edilen mesleklerden biri. Öğretmenlerimizin çoğu yüksek lisans mezunu ve toplumun en güvenilen kesimi. Mutlu, özgür ve adil bir toplumun mimarları onlar."

FinFest 2025 devam edecek

Finlandiyalı uzmanların bilgi birikimini, Türk eğitimcilerin deneyimleri ve kültürel değerleriyle harmanlayarak özgün bir "Türk–Fin Eğitim Modeli" oluşturmak amacıyla düzenlenen FinFest 2025 buluşmaları, bugün Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde, 7–8 Kasım'da ise İstanbul'da Bahçeşehir Üniversitesi'nde devam edecek. Etkinlik, Finlandiya'dan 20 farklı kurum ve üniversite ile Türkiye'den 200'ü aşkın kurumun temsilcisini bir araya getirecek.

Öğretmenlerden girişimcilere, okul yöneticilerinden öğrencilere kadar geniş bir katılımcı profiline hitap eden FinFest, öğretmenler ve okul yöneticileri için Sertifikalı Öğretmen Eğitimi ve Pedagojik Liderlik Seminerleri, öğrenciler ve veliler için MindFindr Kariyer Planlama Atölyesi ve Ebeveynlikte Fin Yaklaşımı gibi oturumlara yer verecek.

Etkinlikte 10–14 yaş arası çocuklara yönelik Arkki Türkiye Yaratıcı Zihinler Atölyesi, mimarlık ve sanat aracılığıyla yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirken; eğitimciler için Yaratıcı Öğretmen Eğitimi oturumları, sınıf içi uygulamalara yenilikçi bakış açıları kazandıracak.