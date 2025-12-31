Haberler

Cip, dereye yuvarlandı; 2 ölü

Güncelleme:
Rize'nin Fındıklı ilçesinde karla kaplı yolda dereye yuvarlanan cipte, sürücü Turgay Erdoğan ve yolcu Muhsin Aytemiz hayatını kaybetti. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde karla kaplı yolda dereye yuvarlanan cipin sürücüsü Turgay Erdoğan (47) ile yanındaki Muhsin Aytemiz (65), hayatını kaybetti.

Deniz seviyesinden 910 metre yükseklikte bulunan Gürcüdüzü Yaylası'na gitmek için dün sabah saatlerinde cipiyle yola çıkan Turgay Erdoğan ile beraberindeki Fındıklı Belediye Meclis üyesi Muhsin Aytemiz'e ulaşamayan aileleri, durumu jandarmaya haber verdi. İhbarla bölgeye jandarma, AKUT, sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptı aramalar sonucu Gürcüdüzü Yaylası yolu güzergahında, karla kaplı bölgede uçuruma yuvarlanan cip, derede bulundu. Cipin bulunduğu alanda aramalarını yoğunlaştıran ekipler, 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Aytemiz ve Erdoğan'ın cesetleri bulunduğu alandan alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
