Fındık Patozu Monteli Kamyon Uçuruma Yuvarlandı: Bir Ölü
Giresun'un Dereli ilçesinde fındık patozu monte edilmiş bir kamyon, uçuruma yuvarlanarak şoförünün hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GİRESUN'un Dereli ilçesinde fındık patozu monte edilen kamyon uçuruma yuvarlandı. Kazada kamyonun şoförü Hasan Bayram (43), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Meşeliyatak köyü mevkisinde meydana geldi. Hasan Bayram yönetimindeki fındık patozu monte edilen plakası öğrenilemeyen kamyon, yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde kamyon şoförü Bayram'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel