Haberler

Sivas'ta Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı

Sivas'ta Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın İmranlı ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı. Kaza, Sivas-Erzincan kara yolu Kızıldağ geçidi Kuzköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre şerit ihlali nedeniyle yaşanan kazada minibüs devrildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu Kızıldağ geçidi Kuzköy mevkisinde meydana geldi. Fındık işçilerini taşıyan Tahir Gözek (62) idaresindeki 38 BZ 042 plakalı minibüs ile Murat Özşimşek (40) idaresindeki 35 DC 5752 plakalı otomobil iddiaya göre şerit ihlali nedeniyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi. Kazada 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUD) ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Feth-i kabir kararı! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber! Kardeşi yoğun bakımda

2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber
18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi

18 yıllık aile dostu, İmamoğlu'nu çok fena sattı: Vermeseydik...
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kuzeni Vesim Esad idama mahkum edildi

Kendisinden sonra kuzeni de idama çarptırıldı! Suçlamalar çok ağır

Ahmet Dursun'dan çok konuşulacak şampiyonluk yorumu

''Eğer Salah onlarda olsaydı, ligde net olarak birinci olurlardı''
Denizlispor tesislerinde gerginlik! Taraftar, başkana saldırmaya kalktı

Saldırmaya kalktığı kişinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Forması çıkartılan minik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'de! Verdiği poza beğeni yağıyor

Beğeni butonunu çökerten kare!
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor