Sivas'ta Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu Kızıldağ geçidi Kuzköy mevkisinde meydana geldi. Fındık işçilerini taşıyan Tahir Gözek (62) idaresindeki 38 BZ 042 plakalı minibüs ile Murat Özşimşek (40) idaresindeki 35 DC 5752 plakalı otomobil iddiaya göre şerit ihlali nedeniyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi. Kazada 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUD) ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı