Fındık Bahçesinde Çıkan Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

TRABZON'un Sürmene ilçesinde fındık bahçesinde çıkan anız yangınında dumandan etkilenen Şeref Muti (72), hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yemişli Mahallesi'nde yamaç arazideki fındık bahçesinde dün akşam saatlerinde anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere müdahale eden Şeref Muti, dumandan etkilenip fenalaşarak, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Muti'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şeref Muti'nin cenazesi, savcılık incelemesi ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yangına ilişkin inceleme sürüyor.

HABER-KAMERA: Salim SARIKOÇ/TRABZON,