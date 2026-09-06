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İsrail ordusunda dindar siyonistlerin yükselişi

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Financial Times'a göre, İsrail ordusunda geleneksel seküler elitlerin hakimiyeti, son yıllarda artan dindar siyonist topluluğun etkisiyle değişiyor; subay adayları arasındaki oranları 1990'da %2,5'ten 2018'de %34,8'e çıktı.

İsrail'de orduda uzun yıllardır "seküler elitlerin egemen olduğu ancak son yıllarda dindar siyonistlerin etkisinin giderek arttığı" öne sürüldü.

İngiliz Financial Times gazetesinin "İsrail silahlı kuvvetlerini yeniden şekillendiren aşırı milliyetçiler" başlıklı haberinde, ordu içerisindeki dindar siyonistlerin etkisine değinildi.

Haberde, İsrail'deki "dindar siyonist topluluğun yıllardır geleneksel olarak seküler olan ordunun kontrolünü ele geçirmek için kampanya yürüttüğü" belirtildi.

Haberde görüşlerine yer verilen ve İsrail ordusunda yedek birliklerde görev yapmış Nir Avishai Cohen, "2000'li yıllarda genç bir subay olarak başladığımda bunu (ordudaki değişimi) gerçekten hissetmiyordunuz. Ancak son beş ila yedi yılda giderek daha da güçlendi." yorumunda bulundu.

"İsrail'in kuruluşundan sonraki yıllarda, İsrail ordusunun büyük ölçüde ülkeyi yöneten seküler elitlerin egemenliği altında olduğu" kaydedilen haberde, buna rağmen "son 20 yılda, bu kesimin ordu üzerindeki kontrolüne karşı, İsrail'in dindar siyonist topluluğu tarafından artan bir şekilde meydan okuma olduğu" değerlendirmesi yapıldı.???????

Haberde, bu topluluğun Yahudi İsraillilerin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturduğu ve 2021 tarihli bir araştırmaya göre, 2018'de piyade subay adaylarının yüzde 34,8'inin bu topluluktan olduğu ve bu oranın 1990'da yüzde 2,5 olarak öne çıktığı bilgisine yer verildi.

Cohen'in orduda geçirdiği yirmi yıl boyunca başlangıçta "dinin etkisine dair yalnızca küçük işaretler fark ettiği" aktarılan haberde, eski İsrailli askere göre ordudaki en büyük değişikliklerden birinin subaylardan ziyade hahamların askerlere motivasyon konuşması yapması örnek gösterildi.

Kaynak: AA
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