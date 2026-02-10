KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - İnternet kullanımı filtrelenmeyen çocuklar suça yönelebiliyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin, internet kullanımı filtrelenmeyen çocukların suça yönelebildiğini belirtti.

Anadolu Ajansının (AA) "Küçük Yaş, Büyük Suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde Doç. Dr. Gezgin'in internet kullanımında filtrelemenin önemine ilişkin görüşlerine yer verildi.

Gezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde internet, sosyal medya, dijital oyunlar ve akıllı telefonların günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söyledi.

Çocukların yaklaşık 18-19 yaşına kadar karar mekanizmalarının tam olarak gelişmediğine dikkati çeken Gezgin, bu nedenle onların daha dürtüsel davranabildiğini ifade etti.

İnternetteki bağımlılık yapıcı ve olumsuz içeriklerin çocukların psikolojisini etkileyebildiğini vurgulayan Gezgin, bu durumun akran zorbalığı ve şiddet davranışlarını tetikleyebildiğini dile getirdi.

Sosyal medyanın gençler üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu anlatan Gezgin, "Görünürlüğün artmasıyla olumsuz içerikler daha hızlı yayılmaya başladı. Üniversiteye yeni başlayan ve lise çağındaki gençler üzerinde yapılan çalışmalarda, sosyal medya ve dijital oyunların etkilerini net biçimde görebiliyoruz. Şiddet içeren oyunlar ile paylaşımlar çocukların ruh sağlığını olumsuz yönde etkiliyor." dedi.

Ailelerin internet ve oyun kullanımı konusunda gerekli filtrelemeleri yapmaması halinde çocukların zamanla bu içeriklerin etkisi altına girebildiğini dile getiren Gezgin, sürecin devam etmesi durumunda çocukların suça sürüklenebileceğini ifade etti.

"Devletimizin bu yönde kamu spotları var"

Dijital oyunlar ve sosyal medya aracılığıyla statü sahibi olma isteğinin çocukları şiddete yöneltebildiğine dikkati çeken Gezgin, aile, okul, eğitim ortamı ve kişisel özelliklerin çocukların yönelimlerinde belirleyici olduğunu söyledi.

Çocukların ve gençlerin özellikle 16 yaşına kadar interneti ve sosyal medyayı kontrollü ve filtreli şekilde kullanması gerektiğini vurgulayan Gezgin, teknolojiden tamamen uzak kalınmasının da doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti.

Ailelerin çocukların izlediği içerikleri takip etmesi gerektiğini aktaran Gezgin, şunları kaydetti:

"Kontrolsüz bırakıldığında çocuklar sağlıklı karar verecek durumda olmayabiliyor. Bu noktada ailelerin sorumluluk alması gerekiyor. Devletimizin bu yönde kamu spotları var. Devletimizin bu konuda hazırladığı kamu spotları son derece önemli. Ailelerin teknoloji ve medya okuryazarlığı konusunda bilinçli olması, içerikleri tanıması ve doğru filtreleri kullanmayı bilmesi gerekiyor. Aileler internet kullanımı ve oyun konusunda filtreleme yapmazsa çocuklar zamanla sosyal medya ve oyunun etkisinde kalabiliyor. Bu sürecin devam etmesi, çocukların suça sürüklenmesine yol açabiliyor. Sağlam bir aile yapısı, iyi bir eğitim ve güçlü bir devlet politikasıyla olumlu sonuçlar elde edilebilir."

"Gerçek hayatı oyun zannediyorlar"

Bazı çocukların dijital oyunlara kendini kaptırarak gerçek hayatla bağının zayıfladığını dile getiren Gezgin, yüz yüze iletişimin yerini dijital iletişimin aldığını söyledi.

Şiddetin oyun ve dijital içerikler yoluyla normalleşebildiğine işaret eden Gezgin, "Küçük yaşlarda oyunlar üzerinden para ve statü kazanma ilerleyen dönemlerde suça ve çeteleşmeye zemin hazırlayabiliyor. Ailelerin çocuklarını eğitici, geliştirici ve dil öğretici oyunlara ve programlara yönlendirmesi gerekiyor. Bu alanda en büyük sorumluluk aileye düşüyor." dedi.