Filistinlilerin Yerleştirilmesi İddialarına Red

Libya'daki Filistin Topluluğu Yüksek Kurulu Başkanı Hassan Muhammed el-Muganni, Filistinlilerin başka ülkelere yerleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Muganni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Libya'ya yerleştirileceği iddialarını değerlendirdi.

Libya'daki Filistin topluluğunun sayısı hakkında kesin bir sayı verilemediğini kaydeden Muganni, yaklaşık 40 bin Filistinli bulunduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi.

Muganni, Filistinlilerin başka ülkelere yerleştirilmesi konusunda şunları kaydetti:

"(Filistinlilerin) Her türlü yeniden yerleştirme girişimini reddediyoruz. Kimliğimizle gurur duyuyoruz ve cömert Libya halkının Filistin davasını desteklediğine inanıyoruz."

Misrata Belediye Başkanı, Afrikalı düzensiz göçmenlerin ülkeye yerleştirildiği iddiasını yalanladı

Öte yandan Misrata Belediye Başkanı Mahmud es-Sukutri ise ülkesinin düzensiz göç olgusunu kontrol altına almaya çalıştığını belirtti.

Düzensiz göçmen sayısının artmasına karşı dün başkent Trablus ile Misrata'da protestolar düzenlendiğine işaret eden Sukutri, Afrikalı düzensiz göçmenlerin Libya'ya kalıcı şekilde yerleştirildiği iddialarını yalanladı.

Sukutri, düzensiz göçle mücadele konusunda şunları söyledi:

"Çalışma Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışan bir komitemiz var ve bazı Mısratalılardan gelen şikayetler üzerine bazı göçmenlerin kaldığı evlerin sayımına ve tahliyesine başladık."

Gazze'deki Filistinlilerin Libya'ya yerleştirileceği iddiası

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda temmuz ayında yayınlanan bir haberde, Mossad Başkanı David Barnea'nın Washington'da ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüğü ve yüz binlerce Filistinlinin Gazze'den Libya gibi ülkelere göç ettirilmesi konusunda yardım talep ettiği iddiası yer almıştı.

Libya makamları ve Trablus'taki ABD Büyükelçiliği ise bu iddiaların asılsız olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuştu.