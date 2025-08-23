Filistinliler İzzeddin el-Kassam'ın Mezarı İçin Savunma Etkinliği Düzenledi

Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, İsrailli yetkililerin, İzzeddin el-Kassam'ın Hayfa yakınlarındaki mezarını yıkma çağrısının, Filistinlileri topraklarından sökme amacı taşıdığını belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in, 12 Ağustos'ta Kassam'ın Hayfa yakınlarındaki mezarının yıkılması çağrısında bulunmasının ardından bugün Arap Topluluğunu Takip Yüksek Komitesi'ne bağlı Vakıf Komitesi, mezarlığı temizlemek için etkinlik düzenledi.

Çok sayıda kadın, erkek ve çocuğun katıldığı etkinlikte AA muhabirine konuşan Şeyh Salah, Kassam'ın mezarını yıkma çağrısının, Filistinlileri topraklarından sökme amacı taşıdığını ifade etti.

Kassam'ın mezarına yönelik herhangi bir saldırıya karşı çıkacaklarını söyleyen Salah, "Özel olarak Filistin halkının mücadelesinin tarihi tanığı İzzeddin el-Kassam'ın mezarına saldırı çağrısı yapılıyor. Bu mezar, tarihimizi, köklerimizi, kimliğimizi ve Filistin topraklarına aidiyetimizi gösteren kutsal bir alandır." dedi.

Eskiden olduğu gibi bugün de mezarı temizlemek için geldiklerini söyleyen Salah, "Mezarlar birer taş ve kemik yığını değil, varoluşumuzu, bu topraklara ait olduğumuzu, başka bir gezegenden gelmediğimizi gösteren şahitlerdir." diye konuştu.

Salah, mezarlığa bir saldırı olmasını beklemeyeceklerini ve gerçekleşmeden önce bunu engelleyeceklerini aktardı.

Etkinlikte konuşan Yüksek Takip Komitesi Başkanı Muhammed Bereke de İsrail'den yapılan provokatif çağrıların, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik soykırımın bir uzantısı olduğunu kaydetti.

Etkinliğe Kefr Kanna kasabasından katılan çocuk Raid Rabi Kerim ise "Mezarlığı temizlemeye geldim. Burası bizim tarihimiz ve kimse onu bizden alamaz." dedi.

İsrail'deki aşırı sağcı kesimlerden son zamanlarda mezarlığın yıkılıp ticari bir alana dönüştürülmesi yönünde çağrılar yapılmıştı.

Bunlardan biri de Nesher (Nişir) Belediye Başkanı Roi Levy olmuştu. Levy, Bin-Gvir'den "mezarlık için yıkım emri çıkarmasını" istemişti.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir de 12 Ağustos'ta, Knesset'in İçişleri Komitesi'nde düzenlenen bir oturumda Nişir Belediye Başkanı'na hitaben yaptığı konuşmada, "İzzeddin el-Kassam'ın mezarının yıkılması için talimat verin; polis hem yıkımı hem de güvenliğini sağlayacak." demişti.

Ben Gvir, "Teröristler ölümden sonra bile rahat edememeli." ifadesini kullanmıştı.

İzzeddin el-Kassam kimdir?

Suriye sahilindeki Ceble kentinde 1883'te doğan Kassam, İslam dünyasında ve Filistin tarihinde önde gelen bir şahsiyet, alim ve davetçi olarak biliniyor.

20. yüzyılın başlarında Suriye ve Filistin'de Fransız ve İngiliz işgallerine karşı silahlı direniş hareketine öncülük eden Kassam, 1935'te, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında İngiliz kuvvetleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

Ölümü, 1936'da, Filistin Mandası'ndaki Filistinli Arapların İngiliz yönetimine karşı Büyük Filistin İsyanı'nı başlatmasında önemli bir rol oynadı.

Filistin'deki İslami Direniş Hareketi Hamas, Kassam'ın adını sömürgeciliğe karşı mücadelesine atfen askeri kanadına vermiş ve "İzzeddin el-Kassam Tugayları" adını kullanmaya başlamıştı.