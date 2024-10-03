Filistinli Yönetmen Nawras Abu Saleh'in 'Büyük Gelen Palto' Filmi Sakarya'da Gösterildi

Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh'in "Büyük Gelen Palto" filmi, Sakarya'da izleyiciyle buluştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kültür sanat etkinlikleri kapsamında Sosyal Gelişim Merkezi'nde film gösterimi ve söyleşi programı düzenlendi.

İzleyiciler, yönetmen Saleh ile 1987-2011 yıllarında Filistin'de yaşanan, iki intifada ve Oslo Anlaşması süreçlerine şahit olan Filistinli bir kahramanın, çocukluğundan gençliğine dek yaşadıklarını ve içinde bulunduğu duruma verdiği refleksleri konu alan filmi seyretti.

Saleh, yaklaşık 1,5 saat süren film gösteriminin ardından tercüman aracılığıyla yaptığı söyleşide, Filistin'de yaşananları göstermeye çalıştığını belirterek, "Davamızı bütün dünyaya etkili şekilde göstermemiz gerekiyor. Biz istiyoruz ki bu filmleri Batı'ya gösterelim, onlar da anlasınlar yaşadığımızı." diye konuştu.

Türkiye'de 5 yıldır yaşadığını dile getiren Saleh, yeni projelerinin olduğunu sözlerine ekledi.

İzleyicilerin sorularını da yanıtlayan Filistinli yönetmene, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin tarafından hediye takdim edildi.