Filistinli yazar Khanfar İstanbul'da 'risalet ve strateji' anlattı

Filistinli düşünür ve yazar Wadah Khanfar, bugünün dünyasının dinamiklerini "risalet ve strateji" ekseninde ele aldığı bir konferansla İstanbul'da okurlarıyla buluştu.

Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi'nde Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Al Sharq Forum tarafından düzenlenen etkinlik, "Risalet ve Strateji Perspektifinden Günümüz Dünyasını Okumak" başlığıyla gerçekleştirildi.

Etkinliği yöneten gazeteci-yazar Turan Kışlakçı, Khanfar'ın mühendislik, uluslararası medyada yöneticilik yaptığı yıllarda, dünya medyasını yönlendiren etkin isimlerden biri olduğunu, Al Sharq Forum aracılığıyla da küresel çapta gençlere ulaştığını söyledi.

Khanfar'ın kaleme aldığı, Vadi Yayınları'ndan çıkan "İlk Bahar-Hz. Peygamber'in (s.a.v) Hayatına Dair Stratejik ve Siyasi Bir Okuma" ve "Risalet ve Strateji" kitaplarının Türkiye'de okurdan yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Kışlakçı, eserlerin Hz. Muhammed'in hayatını stratejik bir perspektifle ele almasıyla diğer siyer kitaplarından ayrıştığını ifade etti.

"İnsanlık yeni bir misyona ve yeni bir mesaja ihtiyaç duyuyor"

Al Sharq Forum Başkanı ve Al Jazeera Network Eski Genel Müdürü de olan Wadah Khanfar, konuşmasında Hz. Muhammed'in hayatını sadece dini ve ahlaki bir çerçeveyle sınırlamayıp, Kur'an'dan beslenen bütüncül bir stratejik akılla siyasi ve jeopolitik bir model olarak okunması gerektiğini anlattı.

Khanfar, etkinlik öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hz. Peygamber'in mesajına bugün, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Çünkü Batı medeniyet döngüsü geriliyor ve insanlık yeni bir misyona ve yeni bir mesaja ihtiyaç duyuyor. Bu da Peygamberimizin mesajıdır." dedi.

Hz. Muhammed'in mesajının vahiyden 14 yüzyıl sonra bile insanları bir araya getirdiğini vurgulayan Khanfar, bunun büyük bir başarı ve birlik göstergesi olduğunu dile getirdi.

Eserlerindeki en temel noktanın Hz. Muhammed'in hayatının doğru anlaşılması olduğunu ifade eden Khanfar, şunları kaydetti:

"Peygamberimizin hayatı, içinde bulunduğumuz çağda anlamamız gereken bir modeldir. Sadece dindarlığı ve ahlakı açısından değil, siyaset ve strateji açısından da bu böyledir. Çünkü dünya bir dönüşümden geçiyor ve Peygamberimizin ideallerine bağlı kaldığımızda bunu çok daha iyi anlayabilir, yeni dünyayı geliştirmede çok daha aktif olabiliriz."

"Kitabım Türkiye'de diğer dillerden daha çok okunuyor"

Türk okurların ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Khanfar, "Kitabımın Türkiye'de diğer dillerden daha çok okunduğunu düşünüyorum. Türk okuyucularla buluşmak, onlara teşekkür etmek, düşüncelerini dinlemek ve onlarla bağ kurmak benim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel ölçekteki etik ve ahlaki siyaset eksikliğine ve mevcut dünya düzeninin sefalet ve dışlanma getirdiğine dikkati çeken Khanfar, "İnsanlık yüzyıllardır süregelen ahlaki siyaset eksikliğinin sonuçlarından muzdarip. Yeni bir model bulmamız gereken bu anda, 1400 yıl önce kurulan model, yeni rönesansın temeli olabilecek eşsiz bir teori ortaya koymaktadır." dedi.

İstanbul'a olan sevgisini de dile getiren Khanfar, bu şehrin ortak mirasın ve kültürün doğduğu yer olması sebebiyle kendisini burada her zaman evinde hissettiğini sözlerine ekledi.

Khanfar'ın konuşmasının ilgiyle takip edildiği programın sonunda yazar, katılımcıların sorularını cevapladı ve daha sonra okurları için kitaplarını imzaladı.