Filistinli yardım gönüllüsü Barak, "Afganistan'ın Guantanamosu"nda uğradığı işkenceleri AA'ya anlattı: (1) - Haberler

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Filistinli yardım gönüllüsü Barak, "Afganistan'ın Guantanamosu"nda uğradığı işkenceleri AA'ya anlattı: (1)

AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
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Filistinli yardım gönüllüsü Barak, 'Afganistan'ın Guantanamosu'nda uğradığı işkenceleri AA'ya anlattı: (1)

Filistinli Samir Barak, Guantanamo Hapishanesi'nden "daha kötü bir cehennem" olarak nitelendirdiği Afganistan'daki ABD'nin Bagram Hava Üssü'ndeki Bagram Hapishanesi'nde her türlü fiziki ve psikolojik işkenceye maruz kaldığını söyledi.

Filistinli Samir Barak, Guantanamo Hapishanesi'nden "daha kötü bir cehennem" olarak nitelendirdiği Afganistan'daki ABD'nin Bagram Hava Üssü'ndeki Bagram Hapishanesi'nde her türlü fiziki ve psikolojik işkenceye maruz kaldığını söyledi.

Filistin'de, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Barak, 2003 yılında Afganistan'da 3 ay geçirdiği Bagram Üssü'nde maruz kaldığını ifade ettiği işkenceleri AA muhabirine anlattı.

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Guantanamo Afganistan Güncel Haberler

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