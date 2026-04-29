Filistinli-Ürdünlü dağcı Salameh, Gazzeli çocukların düşlerini Everest Dağı'na taşıyor

Filistin'den zorla sürülen mülteci bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve kendisini Filistinli-Ürdünlü olarak tanımlayan dağcı Mustafa Salameh, dünyanın en yüksek zirvesi Everest'te tırmanırken yalnızca oksijen ve ekipman değil, aynı zamanda Gazzeli çocukların el yazılarıyla ifadelerinin bulunduğu, hayallerle dolu bir uçurtmayı da yanında taşıyor.

Yazar olmayı hayal eden Rahat'tan, doktor olmak isteyen Ahlam'a, polis memuru olmayı ümit eden Judy'den, Gazze'yi yeniden inşa etmek için mühendis olmayı düşleyen Saleh'e, Filistinli çocukların hayalleri, dünyanın en yüksek zirvesinden uçurtmayla kanatlanacak.

Yedi kıtanın her birindeki en yüksek dağ zirvelerine tırmanmış olan Salameh, Everest Dağı'na bir daha asla dönmeyeceğine dair yemin etse de Gazze'deki soykırım, kendisine yeni bir görev bilinci kazandırdı.

Salameh, son 1 aydır kaldığı Ana Kamp'tan AA muhabirine bağlanarak, Gazzeli çocuklar için başlattığı Everest serüvenine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistinli çocukların düşlerinin "alışılmamış" ve "yürek dağlayan" türden olduğunu belirten Salameh, "Gördüğümüz her şey, özellikle Gazze'deki çocukların çektiği acılar, ailelerini kaybeden insanlar karşısında kendimi çaresiz hissettim. Gazze'ye girmek istedim, ama gidemedim." ifadelerini kullandı.

Kişisel mücadele

Salameh için bu mücadele, şahsi bir mesele.

Filistin'den zorla sürülen mülteci bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Salameh, gençlik yıllarını bir mülteci kampında geçirdi.

Bu ortak tarih, çatışmanın insani boyutuna dikkati çekmek için yaptığı dağcılık ve bağış toplama konusundaki azmini daha da güçlendirdi.

Bu serüven yalnızca mukavemet başarısı değil, aynı zamanda geniş çaplı bir insani yardım kampanyası niteliği taşıyor.

İngiltere merkezli Al-Khair Vakfı ile işbirliği yapan Salameh, Gazze halkı için 10 milyon dolar toplamayı hedefliyor.

"Dünyanın zirvesine çıkmaya değer"

Salameh, "(Uçurtma) Çok hafif, ama o kadar çok hayali barındırıyor ki bu, kalbe ağırlık veriyor." dedi.

Her zaman ilgi çekmesi nedeniyle Everest'e tırmanmayı seçtiğini belirten Salameh, "Yapmak istediğim şey için dünyanın zirvesine çıkmaya değer diye düşünüyorum." diye konuştu.

Bu sembolik yolculuğun, dünyanın dört bir yanındaki insanların yalnızca çatışmaya değil, aynı zamanda bu çatışmanın içinde yaşam mücadelesi veren kişilere de odaklanmasını sağlamasını uman Salameh, bulundukları kamptaki yaşam şartlarının zor olduğuna dikkati çekti.

Salameh, "Ama inanın bana, Gazze'deki çocukların ve Filistinlilerin işgal altında her gün yaşadıklarıyla kıyaslandığında bu hiçbir şey." dedi.

-"Özgür Filistin"

Kuveyt'te doğduğunu söyleyen Salameh, Ürdün'ün başkenti Amman'da büyüdüğünü ve Ürdün'deki bir mülteci kampı ile Kuveyt arasında gidip geldiğini aktardı.

Körfez Savaşı'nın ardından Kuveyt'ten ayrılmak zorunda kalan ve 19 yaşındayken Ürdün Büyükelçisinin konutunda temizlik görevlisi olarak başladığı işte yedi yıl çalışan Salameh, o dönemki hayalinin okumak olduğunu dile getirdi.

Daha sonra yeterli parayı biriktirerek İskoçya'da üniversite eğitimi alan ve mezun olduktan sonra yiyecek-içecek sektöründe çalışan Salameh, hayalinin beş yıldızlı bir otelde genel müdür olarak çalışmak olduğunu söyledi.

Salameh, dağın zirvesinde ezan okuduğunu gördüğü rüyanın ise her şeyi değiştirdiğini ifade etti.

2005 ve 2007'de Everest'e tırmanmayı deneyen, 2008'de ise zirveye ulaşan 56 yaşındaki Salameh, şimdi yeni bir hayali olduğunu belirterek "Benim hayalim de tıpkı bu çocukların hayali gibi, Filistin'in özgür olduğunu görmek. O gün er ya da geç gelecek." ifadelerini kullandı.