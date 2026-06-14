Haberler

İsrail hapishanesinde 25 yıl tutulan Filistinli, "tıbbi ihmal ve işkence" nedeniyle hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail'in Gilboa Hapishanesi'nde müebbet hapis cezasıyla tutulan 47 yaşındaki Filistinli İmad Racih Serhan'ın kalp krizi sonucu öldüğünü duyurdu. Açıklamada, Serhan'ın ağır işkence, tecrit ve tıbbi ihmal nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı belirtildi. Hamas, ölümü tıbbi ihmal ve işkence sonucu olarak nitelendirirken, Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli tutuklu sayısının 90'a ulaştığı ifade edildi.

Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail'in Gilboa Hapishanesi'nde tutulan Filistinli tutuklu İmad Racih Serhan'ın (47) hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ofisten yapılan açıklamada, İsrail makamlarının Serhan'ın ailesine, tutuklunun kalp krizi geçirmesinin ardından yaşamını yitirdiğini bildirdiği, ancak ölümüne ilişkin koşullara dair ayrıntı paylaşılmadığı aktarıldı.

Müebbet hapis cezası verilen ve 2001 yılından bu yana İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Serhan'ın, bu süre boyunca maruz bırakıldığı ağır işkence, uzun sorgulamalar, tecrit uygulamaları ve sistematik tıbbi ihmal nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığı vurgulandı.

Açıklamada, kalp ve damar hastalıkları ile yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunan Serhan'ın, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle son yıllarda tekerlekli sandalyeyle hareket etmek zorunda kaldığı, buna rağmen İsrail'in ağır tutukluluk koşullarında tutulmaya devam edildiği kaydedildi.

Filistinli kurumlar, Serhan'ın İsrail hapishanelerinde uygulanan ihmal ve kötü muamelenin bir sonucu olarak yaşamını yitirdiğini belirterek, uluslararası insan hakları kuruluşlarına bu duruma müdahale etmeleri çağrısında bulundu.

Serhan'ın ölümüyle birlikte, ????İsrail hapishanelerinde Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden ve kimliği bilinen Filistinli tutukluların sayısının 90'a ulaştığı, 1967'den bu yana ise toplam sayının 327'ye çıktığı belirtildi.

Ayrıca İsrail'in, Gazze Şeridi'nden tutulan çok sayıda tutuklunun akıbetini gizlemeyi sürdürdüğü ve durumlarına ilişkin bilgi vermeyi reddettiği ifade edildi.

Hamas: Tıbbi ihmal ve işkence sonucu gerçekleşen yeni bir ölüm

Öte yandan Hamas, yayımladığı taziye mesajında İmad Serhan'ın İsrail'in Gilboa Hapishanesi'nde hayatını kaybetmesini "tıbbi ihmal ve işkence sonucu gerçekleşen yeni bir ölüm" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, İsrail cezaevi yönetiminin Filistinli tutukluları tedaviden mahrum bıraktığı ve ağır koşullarda tuttuğu belirtilerek, bunun sistematik bir politika olduğu ifade edildi.

Hamas, Serhan'ın ölümünden İsrail makamlarını sorumlu tutarken, uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarına Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerin durdurulması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Korkulan oldu! İsrail "Ateşkes bozuldu" deyip ülkeye bomba yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek: Aziz Yıldırım ile birlikte hareket edeceğiz

Görüşmenin detaylarını anlattı: Birlikte hareket edeceğiz
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

Çocuklara "Odanıza gidin" dedi, saniyeler sonra vahşet yaşandı
Tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kızını yaraladı

Tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kızını yaraladı
Kraliyet yas içinde! Prenses 47 yaşında öldü, gözyaşları sel oldu

Kraliyet yas içinde! Prenses 47 yaşında öldü, gözyaşları sel oldu
Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Koku ihbarı üzerine kapıyı kırdılar, korkunç manzarayla karşılaştılar
Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf

Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor