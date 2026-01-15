"Filistinli Selim" Gazze'nin sesini tiyatro sahnesine taşıyor

Filistin'de doğup büyüyen, sanat yaşamını Türkiye'de sürdüren yönetmen ve oyuncu Sweilem Sweilem, Gazze'de yaşanan insanlık dramını tiyatro aracılığıyla dünyaya duyuruyor.

Türkiye'de "Filistinli Selim" olarak tanınan Sweilem, AA muhabirine, sanat yolculuğunu, Gazze'de yaşanan acıların ailesinde bıraktığı derin izleri ve yazıp yönettiği "Küller Arasında Gazze" adlı tiyatro oyununun ortaya çıkış sürecini anlattı.

Batı Şeria'da doğan ve Filistin'de büyüyen Sweilem, gençlik yıllarında sporla ilgilendiğini, disiplin ve mücadele ruhunu bu yıllarda kazandığını belirtti.

Sweilem, sanatla olan bağının tiyatro sayesinde güçlendiğini vurguladı.

Savaş ve baskı ortamının giderek ağırlaşması nedeniyle Filistin'de tiyatroyla başlayan sanat hayatını Türkiye'ye taşımak zorunda kaldığını dile getiren Sweilem, şunları söyledi:

"Herkes bana burada 'Filistinli Selim' diyor. Filistinliyim, Filistin'de doğdum ve büyüdüm. 34 yaşındayım. 2014 yılında Türkiye'ye geldim. Dil öğrendim, eğitim aldım. Ben oyuncuyum, Filistin'de tiyatro yapıyordum ancak savaşın gölgesinde sanata alan kalmıyor. Sinema, tiyatro, üretim neredeyse imkansız hale geliyor. Filistin'deki insanlara umut olabilmek, onların sesini duyurabilmek için Türkiye'ye geldim. Türkiye benim için çok kıymetli. Osmanlı, mirasıyla, duruşuyla bizler için her zaman İslam dünyasının sancağı olmuştur."

Sweilem, Türkiye'de Emin Olcay ve Hayat Olcay Atölye Sanat Tiyatrosu'nda temel oyunculuk ve diksiyon eğitimi aldığını, TRT Belgesel, Orta Doğu yapımları, kısa filmler ve reklam projelerinde oyuncu olarak yer aldığını aktardı.

"Gazze'de 50'den fazla akrabam şehit edildi"

Gazze'de 7 Ekim sonrası yaşananların ailesi üzerinde derin yaralar açtığını dile getiren Sweilem, "Bu süreçten sonra bir Filistinli olarak oradaki aileme yaşatılanları dünyaya nasıl anlatabilirim diye düşündüm. Amcamın oğlu şehit oldu, ağabeyim felç kaldı. Gazze'deki akrabalarımdan 50'den fazla kişi 7 Ekim'den bu yana şehit edildi. Bu acıyı anlatmak kolay değil ama susmak daha ağır." dedi.

Sweilem, Filistinli bir sanatçı olarak yalnızca maddi destekle yetinmenin yeterli olmadığını düşündüğünün altını çizdi.

Yaşanan zulmü anlatmak için tiyatronun en güçlü yollardan biri olduğuna inandığını vurgulayan oyuncu, "Arkadaşlarla oturduk, istişare ettik. 'Biz bunu nasıl anlatabiliriz?' diye sorduk ve tiyatroya karar verdik. Böylece 'Küller Arasında Gazze' ortaya çıktı. Metni Emin Özbey yazdı. Yönetmenliğini ben üstlendim, başrolde ben oynadım. Birlikte sahneye taşıdık." değerlendirmesini yaptı.

"Türk halkı Filistin'e yıllardır gönülden bağlı"

Yönetmen ve oyuncu Sweilem, İstanbul'un farklı sahnelerinde oyunun izleyiciyle buluştuğunu ve büyük ilgi gördüğünü, amaçlarının alkış değil, farkındalık olduğunu söyleyerek, "Bizim derdimiz Filistin'de yaşanan acıyı, zulmü anlatmak. 'Haksızlık görüyorsan elinle düzelt, gücün yetmiyorsa dilinle, o da olmazsa kalbinle buğzet' anlayışıyla biz de sanatımızla konuşuyoruz." şeklinde konuştu.

Oyunun Türkçe sahnelenmesinin ayrıca anlamlı olduğunu dile getiren Sweilem, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de belki de ilk defa bir Filistinli, Türkçe olarak sahneye çıkıp kendi halkının yaşadıklarını anlatıyor. Türk halkı zaten Filistin konusunda çok duyarlı ama sahnede bir ailenin çadırda nasıl yaşadığını görmek, elektriksiz, yemeksiz, evsiz bir hayatı birebir izlemek izleyiciyi derinden sarsıyor."

"Umutsuz insanlara umut olmak istiyorum"

Sweilem, gelecek hedeflerinin merkezinde Filistin'in sesini daha geniş kitlelere ulaştırmanın var olduğunu kaydetti.

Filistin'deki masum insanların yaşadıklarını anlatmak amacıyla Türkiye'ye geldiğini anlatan Sweilem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben buraya ilk geldiğimde Filistin'deki arkadaşlarım, 'Türkiye'ye gidip ne yapacaksın? İstanbul koca bir şehir. Kaybolursun, hiçbir şey yapamazsın.' dediler ama ben 'Filistin'deki umutsuz olan insanlara umut olmak istiyorum.' dedim ve sesimi duyurmak için Türkiye'ye geldim. Dil öğrendim, çevre yaptım. Sağ olsun buradaki arkadaşlar da yardımcı oldular. Benim temel hedefim, Filistin'deki masum insanlara, hedefi olanlara ses olmak, umut olmak. Filistin'le ilgili daha çok tiyatro oyunlarımız var."

Gazze'de yaşananlara dair Arapça ve İngilizce dillerinde film projelerinin olduğundan bahseden Sweilem, "Gazze'de yaşananlarla ilgili yazılmış çok şeyimiz var ama tabii bazen imkanlar el vermeyince bekliyoruz." dedi.

Sweilem, Vefa Sultan dizisinin 2. sezonunda, TRT Belgesel yapımlarında, kısa filmlerde ve reklamlarda oyunculuk yaptığını ve bugüne kadar 5-6 tiyatro oyununda yer aldığını belirterek, yeni projeler için destek çağrısında bulundu.

Sahnedeki tüm oyuncuların Türk olduğunu vurgulayan Sweilem, sözlerini şu cümlelerle noktaladı:

"Bu bir tiyatro oyunu değil sadece, bu bir insanlık meselesi. Sessiz kalamayız çünkü sessizlik ortaklıktır. ya zulmün karşısındasındır ya da ona hizmet edersin. Biz susmamayı seçtik. Kendi bütçemle, kendi imkanlarımla bu oyunu hayata geçirdim. Daha büyük, daha güçlü işler yapabilmek için desteğe ihtiyaç var. Filistinli ve Türkiyeli yönetmenlerle ortak film projeleri üzerinde de çalışıyoruz. Zamanı geldiğinde izleyici her şeyi sahnede ve perdede görecek."