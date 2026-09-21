Filistinli kuruluşlar, Gazzeli esirlerin hakları için ulusal komite kurdu

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Filistinli insan hakları ve sivil toplum kuruluşları, İsrail hapishanelerinde tutulan Gazze Şeridi'ndeki Filistinli esirlerin haklarını savunmak amacıyla ulusal bir komite kurdu.

"Gazze Şeridi Esirlerinin Haklarını Savunma Ulusal Komitesi"nin kuruluşu, Gazze kentinin batısında Uluslararası Kızılhaç Komitesi önünde esir yakınlarının düzenlediği haftalık oturumun yanında gerçekleştirilen basın toplantısında duyuruldu.

Filistinli Sivil Toplum Kuruluşları Ağı ile Barolar Birliği, Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, Zamir İnsan Hakları Kurumu, Himaye İnsan Hakları Merkezi, Filistin Halkının Haklarını Savunma Uluslararası Heyeti "Haşd" ve Filistinli Esirleri Savunma Merkezi'nin aralarında bulunduğu kuruluşlar komitenin kuruluşuna ortak oldu.

Kuruluşların, Himaye İnsan Hakları Merkezi tarafından yayımlanan açıklamasında, komitenin "Gazze Şeridi'ndeki Filistinli esir ve tutuklulara yönelik ihlallerin artması" üzerine kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nden esirlerin İsrail hapishanelerinde "zorla kaybetme, işkence, tıbbi ihmal ve ağır tutukluluk koşullarıyla" karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Komitenin görevleri arasında Gazze'deki esirlerin durumuna ilişkin ulusal ve insan hakları alanındaki çalışmaları birleştirmek, esirlerin durumunu takip etmek ve maruz kaldıkları ihlalleri belgelemek yer alıyor.

Komitenin ayrıca ihlalleri izleyerek belgelemek, bunlara ilişkin çeşitli dillerde periyodik raporlar hazırlamak ve konuyu ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlara taşımak için çalışma yürüteceği aktarıldı.

Açıklamaya göre komite, ihlallerden sorumlu olduğu belirtilen kişiler hakkında hukuki dosyalar hazırlayacak, uluslararası mekanizmalar ve mahkemeler yoluyla yasal süreç başlatma imkanlarını araştıracak. Komitenin ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunması hedefleniyor.

Komitenin amaçları arasında esirlerin durumuna yönelik toplumsal desteği güçlendirmek, ulusal kampanyalar ve baskı araçları geliştirmek, esirlerin durumunu toplumun ve uluslararası kamuoyunun gündeminde tutmak da bulunuyor.

Komite ayrıca esir ailelerine destek verilmesi, hukuki ve geçim desteği sağlanması ile esirlerin tıbbi ve insani ihtiyaçlarının takip edilmesi için çalışma yürütecek.

Kuruluşlar, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin durumunun ulusal öncelikler arasında tutulması, onları desteklemek için hukuki, medya ve toplumsal araçların etkinleştirilmesi, haklarının güvence altına alınması ve tutukluluk koşullarının iyileştirilmesi için çalışılması gerektiğini vurguladı.

Gazzeli esirlerin durumu

Filistinli insan hakları kuruluşlarına göre, İsrail Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu binlerce Filistinliyi esir aldı ve bu kişilerin zorla kaybedilmesine ilişkin uygulamalara başvurdu. İsrail makamlarının esirlerin sayısı ve nerede tutulduklarına ilişkin bilgi paylaşmayı reddettiği belirtildi.

Filistinli insan hakları kuruluşlarının verilerine göre İsrail hapishanelerinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 9 bin 400'den fazla Filistinli tutuklu bulunuyor. Söz konusu kuruluşlar, tutukluların işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi uygulamalara maruz kaldığını ve bunların onlarca Filistinlinin ölümüne yol açtığını belirtiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 74 bin Filistinli hayatını kaybettiği, 174 binden fazla kişinin yaralandığı bildiriliyor. Ölen ve yaralananların çoğunluğunu çocuklar ve kadınlar oluşturuyor.

Kaynak: AA