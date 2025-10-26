Filistinli Kadınlar Günü'nde Zorlu Şartlar: İsrail Cezaevlerinde 49 Kadın Tutuklu
Filistin Ulusal Kadınlar Günü'nde, İsrail hapishanelerinde tutulan 49 Filistinli kadın, işkence ve ihlallere maruz kaldıkları bildirildi. İki tutuklu ise 18 yaş altı. Açıklamada, son dönemde ihlallerin benzeri görülmemiş şekilde arttığına vurgu yapıldı.
Filistinli kadınlar, İsrail'in uyguladığı politikalar ve uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ağır koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışırken şu anda İsrail cezaevlerinde ikisi 18 yaş altı 49 Filistinli kadının olduğu bildirildi.
Filistin Ulusal Kadınlar Günü münasebetiyle açıklama yapan Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde 49 Filistinli kadının tutulduğunu, bunlardan ikisinin 18 yaş altı olduğu ve Gazze'den de bir kadının bulunduğunu belirtti.
Açıklamada, kadın tutukluların işgalci İsrail'in hapishanelerinde ve sorgu merkezlerinde "örgütlü ve sistematik" ihlallere maruz kaldığı belirtilirken bu ihlallerin, Gazze Şeridi'ne saldırıların başlamasından bu yana "benzeri görülmemiş" şekilde arttığına dikkat çekildi.
Kadın tutukluların, "işkence, aç bırakma, kasıtlı tıbbi ihmal, cinsel taciz, çıplak arama ve psikolojik baskılara" maruz kaldığı vurgulandı.
Filistin'de her yıl 26 Ekim Filistin Ulusal Kadınlar Günü olarak kutlanıyor.