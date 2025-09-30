Filistinli Gruplardan Trump'ın Gazze Planına Farklı Tepkiler

Filistinli gruplardan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin farklı tepkiler geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın liderliğindeki Fetih Hareketi Trump'ın Gazze planını memnuniyetle karşılarken İslami Cihad, Filistin Ulusal Girişim Hareketi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ise plana karşı çıktı.

Fetih Hareketi dışındaki gruplar, planın "İsrail lehine mutlak bir taraflılık içerdiğini, işgali ve ırkçı baskıyı görmezden geldiğini, Filistin direnişini teslim olmaya zorladığını ve bölgeyi daha büyük çatışmalara sürükleyecek bir dayatma içerdiğini" ifade etti.

Fetih Hareketi "memnun"

Abbas liderliğindeki Fetih Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, "Masum insanların kanının akmasının önlenmesine ve bölgede uluslararası meşruiyet temelinde barışın sağlanmasına yönelik ABD Başkanı Donald Trump'ın dahil olduğu tüm bölgesel ve uluslararası çabaları memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması, esir ve rehinelerin serbest bırakılması, halkımızı koruyacak uluslararası mekanizmaların oluşturulması, İsrail'in tek taraflı ihlallerinin durdurulması ve vergi gelirlerinin serbest bırakılması için tüm taraflarla işbirliğine hazırız. Nihayetinde bu süreç, İsrail'in tam olarak çekilmesine ve Filistin toprakları ile kurumlarının birliğine götürmelidir."

Fetih Hareketinin açıklamasında ayrıca Abbas'ın New York'taki uluslararası konferansta açıkladığı reform programını tamamlamaya bağlı oldukları, savaşın bitiminden sonraki bir yıl içinde başkanlık ve parlamento seçimlerine gitme taahhüdünü destekledikleri vurgulandı.

- İslami Cihad: Plan tamamen İsrail'in tutumunu yansıtıyor

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale ise Trump'ın Gazze planını "kesin bir dille" reddettiklerini duyurdu.

Nehale, yaptığı basın açıklamasında, "Trump ile Netanyahu'nun basın toplantısında açıkladıkları şey aslında bir ABD-İsrail anlaşmasıdır. Bu, tamamen İsrail'in tutumunu yansıtmaktadır ve Filistin halkına yönelik saldırıların devamı için bir formüldür." ifadelerini kullandı.

Planın İsrail'in askeri olarak başaramadığı hedeflere siyaset yoluyla ulaşma girişimi olduğunu belirten Nehale, "Dolayısıyla biz bu ABD-İsrail açıklamasını bölgeyi uçuruma sürükleyecek bir çözüm yolu olarak görüyoruz." dedi.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi: İşgali ve ırkçı baskıyı görmezden gelen bir girişim

Mustafa el-Bergusi liderliğindeki Filistin Ulusal Girişim Hareketi de Trump'ın Gazze planını, İsrail lehine mutlak bir taraflılık içeren ve Filistin halkına karşı işgal ile ırkçı baskıyı görmezden gelen bir girişim olarak nitelendirdi.

Filistin Ulusal Girişim Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, "Netanyahu ve hükümeti, Filistin halkının direnişi sayesinde, soykırım savaşından temel hedefleri olan etnik temizlik planını hayata geçirmekte ve esirlerini zorla geri almakta başarısız oldu. Ancak Gazze'yi barbarca yıktılar. Dünya, İsrail'den yıkılan her ev ve kurum için, yitirilen her can için tazminat talep etmeliydi." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Trump'ın planının İsrail'in çıkarlarına göre revize edildiği, Filistin halkının tüm bileşenlerini yok saydığı, dayatılan bir "ultimatom" şeklinde sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu planın, çatışmanın tarihsel köklerini görmezden geldiği, 160 ülkenin tanıdığı Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını ve bağımsız devletini hiçe sayarak bunun yerine yabancı bir vesayet dayatmaya çalıştığı vurgulandı.

FHKC: Planın maddelerindeki belirsizlik, hassas davranılmasını gerektiriyor

Filistin Halk Kurtuluş Cephesinden (FHKC) yapılan yazılı açıklamada ise "ABD'nin açık ve örtülü desteği ile işlenen Siyonist soykırım savaşını durdurmak, direnişin öncelikleri arasındadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Netanyahu'nun Gazze'ye savaşla siyasi hedeflerine ulaşmayı hedefleyen sözde Trump planı, direnişe ve halkımıza teslim olma formülünü dayatmayı amaçlayan kapsamlı bir siyasi ve güvenlik programıdır. Planın maddelerindeki belirsizlik, bu konuda oldukça hassas davranılmasını gerektiriyor."

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.