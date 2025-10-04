Filistinli Gruplardan Hamas'ın Trump'ın Gazze Planına Destek

Filistinli siyasi gruplar, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladı ve bunu Hamas için "ulusal, sorumlu ve son derece önemli" bir tavır olarak nitelendirdi.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, "Hamas'ın yaptığı olumlu açıklamaları ve ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in saldırılarını durdurma çağrısını" memnuniyetle karşılayarak, Arap ve İslam ülkelerinin çabalarını takdir ettiğini belirtti.

Şeyh, "Gazze'de ateşkes sağlanması İsrailli ve Filistinli esirlerin serbest kalması, yardımların girişine izin verilmesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesinin sağlanması ve iki devletli çözüme dayalı bir siyasi yola geçilmesi için çalışmaya kararlı ve hazır olduklarını teyit ettiklerini" kaydetti.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, "Hamas'ın ABD planına verdiği yanıtın vatansever ve sorumlu bir yanıt olduğu ve saldırıların sona ermesinin yolunu açtığı" vurgulandı.

Açıklamada, "önemli olan noktanın İsrail'in saldırıları durdurma konusunda ve anlaşmanın aşamalarını uygulama kararlılığı olduğu" ifade edildi.

Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi'nden yapılan açıklamada da, Hamas'ın yanıtı memnuniyetle karşılanarak, cevabın "Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi'nin "derhal ateşkes, işgal güçlerinin tamamen çekilmesi, esir değişimi, Gazze Şeridi'ne koşulsuz yardım ve Gazze sakinlerinden oluşan ulusal bir organın kurulması yönündeki siyasi tutumuyla örtüştüğü" belirtildi.

Filistin Halk Partisi Genel Sekreteri Bassam es-Salihi ise Hamas'ın yanıtını "sorumlu ve ciddi" olarak değerlendirerek, partisinin bu tutumu desteklediğini kaydetti.

Hamas'ın tepkisini memnuniyetle karşılayan Filistin Ulusal İnisiyatif Hareketi, "Filistin halkının kendi kaderini tayin, özgürlük ve bağımsızlık haklarını garanti altına alan bir anlaşma için Filistin içinde birlik sağlanması" çağrısı yaparak, "Netanyahu ve hükümetinin daha önce olduğu gibi anlaşmayı sabote etme girişimlerine karşı" uyarıda bulundu.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.