Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail Saldırılarında 15 Gazeteci Hayatını Kaybetti

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in yılbaşından bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli gazeteciyi öldürdüğünü bildirdi.

Sendikaya bağlı "Özgürlükler Komitesi" tarafından hazırlanan raporda, İsrail'in 2025 yılında gazetecilere yönelik işlediği ihlaller kayda geçirildi.

İsrail'in yılbaşından bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli gazeteciyi öldürdüğü, 11 gazeteciyi yaraladığı belirtilen raporda, saldırılarda 17 gazetecinin aile üyesinin yaşamını yitirdiği, 12 gazetecinin evinin bombalarla yıkıldığı kaydedildi.

Raporda, 15 gazetecinin evlerinden ya da sahada gözaltına alındığı, bazı gazetecilerin halen tutuklu olduğu, bazılarının ise birkaç saat ya da gün sonra serbest bırakıldığı vurgulanarak, 49 gazetecinin ölümle tehdit edildiği, belgelenen 16 olayda gazetecilik ekipmanlarına el konulduğu veya ekipmanların kasıtlı olarak tahrip edildiği aktarıldı.

Raporda, göz yaşartıcı gazdan etkilenen 31 gazetecinin boğulma tehlikesi geçirdiği ve 13 gazeteciye sahada çalışma yasağı getirildiği ifade edilerek, sendikanın sözlü saldırılar, tehditler, kışkırtmalar, kameradaki medya içeriklerinin silinmesi, gazetecilere yönelik para cezaları ve mahkeme kararları dahil olmak üzere 343 ihlal ve suç vakasını belgelediğine işaret edildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisine göre, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırıları sırasında 212 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 168 binden fazla Filistinlinin ölmesine veya yaralanmasına neden olan saldırılarını sürdürüyor.

Öte yandan, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarında bugüne kadar 958'den fazla Filistinli öldü, yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı, 16 bin 400'ün üzerinde kişi gözaltına alındı.