Filistinli Doktorun Ailesini Kaybetmesi: Gazze'deki Bombardıman Sonrası Drama

Filistinli doktor Ahmed Neccar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanın ardından hastaneye getirilen cansız bedenler arasında anne ve babasını görünce ağır bir yıkım yaşadı.

Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi çalışanları, 7 Ekim 2023'ten bu yana neredeyse her gün olduğu gibi İsrail'in bölgeye düzenlediği saldırının ardından yardım çağrısı aldı.

Hastane doktorlarından Neccar, meslektaşlarıyla birlikte Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir evin bombalandığı haberini almasının hemen ardından bombalanan evin kendi evi olduğu bilgisini veren bir telefon aldı.

Ambulanslar, ölü ve yaralıları hastaneye nakletmeye başladı.

Saldırıda ailesinin hedef alındığını öğrenen Filistinli doktor, hastaneye getirilen cansız bedenlerden birinin üzerindeki örtüyü açınca babası olduğunu anladı.

Filistinli doktor diğer örtüyü açtığında ise annesinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Gördüğü manzara karşısında dona kalan Neccar, bir süre sonra gözyaşlarına boğuldu.

Meslektaşları Neccar'ı teselli etmeye çalıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ağır şartlar altında görev yapmaya çalışan sağlık personeli ya da arama kurtarma ekipleri zaman zaman benzer acı tablolarla karşı karşıya kalıyor.

??Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1978 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 207 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 355'e, yaralıların sayısının da 117 bin 248'e yükseldi.