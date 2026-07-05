Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, doktor Ebu Safiyye'yi hapishanede tasfiye etmeye çalışıyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail askerleri tarafından Gazze Şeridi'nde alıkonulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye'ye yönelik hapishanedeki "tasfiye girişimlerinin arttığını" bildirdi.

Cemiyet tarafından yapılan yazılı açıklamada, İnsan Hakları İçin Doktorlar Derneği işbirliğiyle doktor Ebu Safiyye'nin avukatından edinilen yeni bilgilerin, İsrail makamlarının Filistinli doktora yönelik doğrudan hedef alma politikasını tırmandırdığını kesin olarak ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, Ebu Safiyye'nin fiziksel ve psikolojik olarak çökertilmesini amaçlayan sistematik bir işkence mekanizmasına ve ağır gözaltı koşullarına maruz bırakıldığı, bunun da hapishane içinde yürütülen tasfiye girişimlerinin açık bir uzantısı olduğu vurgulandı.

"Nitzan hapishanesine nakledilmesi tehlikeli bir tırmanış"

Doktor Ebu Safiyye'nin, işkence, kötü muamele, aşağılama, tecrit ve tıbbi tedaviden mahrum bırakma iddialarıyla bilinen Nitzan Hapishanesi'nin "Rakefet" bölümüne nakledilmesinin tutukluluk koşullarında tehlikeli bir tırmanış olduğu ifade edildi.

İsrail hapishanelerindeki tıbbi ihmal ve işkence politikalarının tutukluların hayatını her an riske attığına dikkat çekilen açıklamada, geçmiş aylarda yapılan kınama ve uyarı açıklamalarının Filistinli esirlere yönelik ihlalleri durdurmada yetersiz kaldığı, esirlerin cezaevlerinde "sistematik bir yok etme politikasıyla" karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail makamlarının cezaevi sistemini işkence ve tıbbi ihmal yoluyla bir "yavaş ölüm" aracı olarak kullandığı suçlamasında bulunuldu.

Ebu Safiyye'nin, herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutukluluğunun sürdürülmesinin, hayatına yönelik endişeleri artırdığı ve keyfi tutukluluğu tescillediği aktarıldı.

Uluslararası topluma "harekete geçme" çağrısı

Filistin Esirler Cemiyeti, uluslararası insan hakları kuruluşlarını, Birleşmiş Milletler organlarını ve Uluslararası Kızılhaç Komitesini (ICRC) sadece kınama açıklamaları yapmakla yetinmeyip, tutuklu doktorun derhal korunmasını sağlayacak ve İsrail hapishanelerindeki diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte serbest bırakılması için acil ve somut adımlar atmaya çağırdı.

Ebu Safiyye ve diğer tüm Filistinli esirlerin hayatından ve kaderinden tamamen İsrail makamlarının sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, İsrail'e destek ve koruma sağlayan ülkelerden de hesap sorulması gerektiği ifade edildi.

Hapishanelerdeki esir sayısı 9 bini aşmış durumda

Açıklamada paylaşılan verilere göre, Temmuz 2026 başı itibarıyla İsrail hapishanelerindeki Filistinli esir sayısı yaklaşık 9 bin 400'e ulaştı.

Bu kişilerden 1320'si İsrail tarafından "yasa dışı savaşçı" olarak sınıflandırılırken, idari tutukluların ise herhangi bir suçlama ya da yargılama olmaksızın alıkonulduğu hatırlatıldı.

Gazze Şeridi'nden gözaltına alınan yüzlerce kişinin akıbetinin, İsrail makamlarının tutuldukları yerleri veya sağlık durumlarını açıklamayı reddetmesi nedeniyle hala bilinmediği aktarıldı.

Ayrıca, Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana İsrail hapishanelerinde ve askeri kamplarında 100'den fazla esirin hayatını kaybettiği, bunlardan 90'ının kimliğinin açıklandığı bilgisi paylaşıldı.