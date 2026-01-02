Kızıltepe'de Gazze için gıyabi cenaze namazı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, cuma namazı sonrası Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Filistinli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mahmut Çelebi, " Gazze'de insanlar soğuğun altında yaşıyorlar, kıyafet veya kendilerini soğuktan koruyacak yorgan bulamıyorlar. Temel ihtiyaç olan yemeğe erişimin bile çok zor olduğu Gazze'de sağlık hizmetleri tamamen çökmüş durumda. 'Savaş bitti, herkes rahat yaşıyor' diye bir algı var, öyle bir imaj çizildi maalesef. Böyle bir şey yok. Bu yıkıcı savaşın etkisi 4 yılda bitmeyecek, yıllarca sürecekö dedi.

Kızıltepe Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Kenan Kösen Camisi'nde düzenlenen programda, Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi. Programa, Kızıltepe'de özel bir hastanede görev yapan Filistinli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mahmut Çelebi de katıldı. Programın ardından DHA'ya konuşan Dr. Çelebi, Gazze'de insani ihtiyaçlara erişimin zorlaştığını ifade ederek, " Gazze'de insanlar hala soğuğun altında yaşıyorlar, kıyafet veya kendilerini soğuktan koruyacak yorgan bulamıyorlar. Temel ihtiyaç olan yemeğe erişimin bile çok zor olduğu Gazze'de sağlık hizmetleri tamamen çökmüş durumda. Bir sürü hastanemiz bombalandı ve Gazze halkı tedaviye erişemiyor. Erişenler ise çok az tedavi alabiliyorlar. Çok ciddi eksiklerimiz var maalesef. 'Savaş bitti, herkes rahat yaşıyor' diye bir algı var, öyle bir imaj çizildi maalesef. Böyle bir şey yok. Bu yıkıcı savaşın etkisi 4 yılda bitmeyecek, yıllarca sürecek. Filistin'den bazı yaralılarımız da geldi, herkes bana şunu söylüyor; 'Sadece fiziksel değil, psikolojik olarak savaştan etkilenen çok sayıda kadın ve çocuklarımız var.' Gördükleri katliamlardan dolayı günlerdir uyuyamayan kadın ve çocuklar var. Her an başlarına bomba yağacak korkusuyla yaşıyorlar. Bunun dışında İsrail'in bombaladığı ancak ayakta duran evler vardı, kış nedeniyle bu evlere girenlerin üstüne, yağmurdan dolayı çöktüler ve insanlar altında hayatını kaybettiö dedi.

'GAZZE'Yİ VE FİLİSTİN'İ UNUTTURMAYALIM, SÜREKLİ GÜNDEME TUTALIM'

Ailesinin Batı Şeria'da olduğunu kaydeden Çelebi, Mardin'e Konya'dan geldiğini ve topladığı yardımları zaman zaman Gazze'ye gönderdiğini belirterek, "Herkes elinden geldiğini yapması lazım, Gazze'yi ve Filistin'i unutturmayalım, sürekli gündeme tutalım. Ebu Ubeyde, Yahya Sinvar sürekli şunu diyordu; 'Bir lider şehit olup giderse arkasından bir sürü lider vardır.' Evet, şehit olmalarına üzülüyoruz, fakat onların adına da mutlu da oluyoruz. İnsana en güzel ölüm, şehadettir. Onları kaybettiğimiz için üzülüyoruz, fakat asla umutsuzluğa kapılmıyoruz. Gazze halkı, Ebu Ubeyde ve Yahya Sinvar yerine gelecek kişileri sabırsızla bekliyorö diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,