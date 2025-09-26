Filistinli Direniş Grupları'ndan İsrail Ordusuna Operasyon

Filistinli direniş grupları, Gazze şehrinin kuzeybatısında İsrail ordusuna ait araçları hedef alan bir dizi operasyon düzenlediklerini duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kassam Tugayları unsurlarının, Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı'ndaki Usame Camisi yakınlarında bir Merkava tipi tankı Yasin 105 roketi ve "fedai" patlayıcısıyla, D9 askeri buldozerini de RPG-29 tipi roketle hedef aldıkları belirtildi.

İslami Cihat Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamada da Kudüs Seriyyeleri unsurlarının, Gazze'nin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki El-Uyun Caddesi ile köprünün kesiştiği noktada bir Merkava tankını RPG-29 tipi roketle hedef aldığı dile getirildi.

En-Nasır Selahaddin Tugayları ile birlikte aynı noktada bir başka tankın da tanksavar füzesiyle hedef alındığı kaydedilen açıklamada, Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki El-Cela ve El-Uyun caddelerinin kesiştiği noktada, İsrail'e ait askeri bir aracın yüksek patlayıcılı "Sakib" bombasıyla imha edildiği aktarıldı.

Direniş gruplarının açıklamalarında, tüm operasyonların 23 Eylül'de gerçekleştiği belirtilirken, operasyonlarda İsrail'e herhangi bir asker kaybı verdirildiğine dair bilgi paylaşılmadı.