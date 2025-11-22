Haberler

Filistinli Çocuklara Yönelik Soykırım Raporu Açıklandı

Filistinli Çocuklara Yönelik Soykırım Raporu Açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeryüzünde Adalet Platformu ve Ankara 2 No'lu Barosu tarafından hazırlanan raporda, 2024 yılında Filistinli çocuklara yönelik soykırımın detayları ve uluslararası topluma yönelik acil çağrılar yer aldı. Raporda, Gazze'de yaşanan insanlık dramı belgeleniyor.

Yeryüzünde Adalet Platformu ve Ankara 2 No'lu Barosunca hazırlanan "2024 Yılı Filistinli Çocuklara Yönelik Soykırım Raporu" açıklandı.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ndeki programda raporu açıklayan Avukat Beyzanur Yuvacı Yurtseven, Gazze'de yaşananların savaş olmadığını, çağın en sistematik ve en belgeli soykırımının kayıtları olduğunu belirtti.

Yurtseven, UNICEF verilerine göre 2024'te 14 bin 500'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle 658 bin 760'tan fazla çocuğun eğitime erişemediğini, kasım 2024 itibarıyla en az 270 Filistinli çocuğun tutuklandığını ve 1055 Filistinli çocuğun gözaltına alındığını söyledi.

Gazze'de hastanelerin ve okulların da İsrail tarafından hedef alındığını vurgulayan Yurtseven, "Gıda, ilaç ve yakıtın girişinin engellenmesi, Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması, yardım konvoylarının hedef alınması, bunların tamamı soykırımın lojistik araçlarıdır. Bu tablo yalnızca ihlalin değil, uluslararası ceza hukukuna göre savaş ve soykırım suçunun somut delilleridir." dedi.

Yurtseven, raporla acil ve hayati öneriler ortaya konulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"BM sisteminin yeniden inşası zorunludur. Uluslararası Ceza Mahkemesi siyasi etkiden arındırılmalı, soykırım, savaş ve insanlığa karşı suçlarda hızlandırılmış soruşturma süreçleri işletilmelidir. Uluslararası Adalet Divanı kararları için bağlayıcı bir uygulama mekanizması, gerçek yaptırımlar ve bağımsız bir izleme sistemi oluşturulmalıdır. İşgalci İsrail'in işgalini ortadan kaldırmasını sağlamak amacıyla, BM Genel Kurulu'nun 1950 yılında aldığı 377 (V) sayılı kararı doğrultusunda 'Barış İçin Birleşme' kapsamında hareket edilmelidir. Siyonist İsrailli askeri ve sivil yetkililer Roma Statüsü'nün 77. maddesine göre, soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçundan yargılanarak ilgili hükümlere istinaden ömür boyu hapis, uzun süreli hapis, suçtan doğrudan veya dolaylı olarak elde ettikleri mal, kazanç ve varlıklarına el konulması, para cezası, uluslararası seyahat yasağı türünden cezalara hükmedilmelidir."

Tüm devletlerin İsrail ile askeri, ticari ve diplomatik ilişkilerini kesmesi, bu ülkeye silah ambargosu ve ekonomik yaptırımların uygulanması gerektiğini belirten Yurtseven, "Soykırımcı İsrail'i devlet olarak tanıyan tüm devletler bu kararlarını geri çekmelidir veya askıya almalıdır. İşgalci İsrail, BM Şartı 6. maddesi uyarınca Birleşmiş Milletler'den uzaklaştırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu: Eldeki tek delil...

Acılı aile sessizliğini bozdu! Eldeki tek delil...
Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz

İttifakın küçük ortağı, "Öcalan" çıkışıyla köprüleri attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.