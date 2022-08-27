Filistinli çocuklar, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde kanun şöleni verdi
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Filistinli çocukların verdiği kanun konserinden detaylar KUDÜS (AA) – Filistinli çocuklar, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde kanun konseri verdi.
Filistinli çocukların verdiği kanun konserinden detaylar KUDÜS (AA) – Filistinli çocuklar, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde kanun konseri verdi.
Konsere merkezin müdürü Reha Ermumcu, Kudüs Kültürel Mirası Gençlik Forumu Müdürü Muhammed Avar, 18 yaş altındaki Filistinli kanun öğrencileri ve çok sayıda Kudüslü katıldı.
Kaynak: AA / Mücahit Aydemir - Güncel