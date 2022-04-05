Filistinli çocuklar, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ramazan feneri etkinliğiyle eğlendi

Filistinli çocuklar, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde, geleneksel ramazan feneri etkinliğiyle renkli görüntüler eşliğinde eğlendi.

Mescid-i Aksa'nın Hutta kapısı ve diğer kapılarında geleneksel kıyafetleriyle teravih namazı vaktinde toplanan her yaştan Filistinli, ışıklar ve duvar resimleriyle süslenmiş yollardan Eski Şehir'in surları içinde yer alan Laklak Kulesi bölgesine yürüdü. Yol boyunca tef, darbuka gibi müzik aletleriyle Filistin şarkıları söylendi.

Laklak Kulesi'nin bulunduğu bölümde hazırlanan sahne ve etkinlik alanında büyük ramazan feneri aydınlatılmadan önce Filistinli izciler geçit töreni yaptı. Her yaştan Filistinlinin toplandığı etkinlikte çocuklara özel gösteriler yapıldı.

Sahneden geri sayımın yapılmasının ardından büyük ramazan feneri ışıklarla aydınlatıldı ve sahne çevresine kurulu maytaplar ateşlendi.

Mescid-i Aksa, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alıyor. Ramazan ayı boyunca Filistinlilerin ve Müslümanların akınına uğrayan Eski Şehir ramazan ayında ışık süslemeleri ve yoğun insan trafiğiyle renkli görüntülere sahne oluyor.