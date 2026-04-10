ABD'de Filistinli aktivist Halil'in sınır dışı edilmesi kararına yönelik itirazı reddedildi

NEW ABD'de Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp kefaletle salıverilen Filistinli aktivist Mahmud Halil'in sınır dışı edilmesi yönünde alınan kararın iptali için yaptığı başvuru reddedildi.

ABD Göçmenlik Temyiz Kurulu, eski Columbia Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Halil'in, sınır dışı edilmesi yönünde mahkeme kararının iptalini isteyen talebini reddetti.

Halil, ret kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tek suçum Filistin'deki soykırıma karşı sesimi yükseltmekti ve bu yönetim (ABD hükümeti) beni bunun için cezalandırmak amacıyla göçmenlik sistemini bir silah olarak kullandı." dedi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Göçmenlik Temyiz Kurulu'nun kararına tepki gösterildi. Açıklamada, "Karar, mevcut durumu değiştirmiyor ve Beşinci Bölge Temyiz Mahkemesi'ne temyiz edilecek." ifadesi yer aldı.

Temyiz Kurulu'nun hükümetin denetimde olduğu vurgulanan açıklamada, Trump yönetiminin Göçmenlik Temyiz Kurulu'nu "sınır dışı etme işlemlerini hızlandırmak için" bir araca dönüştürdüğü ileri sürüldü.

Söz konusu ret kararının, Halil'in yeniden gözaltına alınması ve hakkında sınır dışı kararının alınmasının önünü açan bir gelişme olarak görülüyor.

Halil'in avukatları, kararı temyiz etmek üzere başvuru yapacaklarını açıkladı.

Halil'in gözaltına alınması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden, aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, Mart 2025'te eşiyle evine girerken gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, yeşil kart sahibi, daimi ikametgah statüsünde olarak ülkede bulunmasına ve eşi ABD'li olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu yetkililerince gözaltına alındığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine Halil'in sınır dışı edilmesi geçici olarak durdurulmuştu.

Hakkındaki iddiaların "tutukluluğu haklı kılacak düzeyde olmadığı" gerekçesiyle Halil, 20 Haziran 2025'te kefaletle serbest bırakılmıştı.